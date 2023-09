Máximo Banguera: “No es un retroceso estar en Segunda Categoría”

Máximo Banguera no siente haber retrocedido en su carrera, ni tampoco estar más cerca del retiro, solo porque actualmente milita en Naranja Mekánica, club de la Segunda Categoría del país.

El golero de 37 años, en entrevista con EXPRESO, afirma que si bien jugar en Segunda no se tiene el mismo seguimiento que en el fútbol de Primera, para él este torneo es uno de los más exigentes, algo que lo mantiene motivado a seguir jugando a nivel profesional. Y es que es tajante al precisar que una experiencia así era lo que le faltaba a su carrera, pues siente que en la Serie A del fútbol nacional alcanzó todo lo que se propuso. En especial cuando defendió a Barcelona durante diez temporadas.

- ¿Qué pesó para que haya decidido jugar en Naranja Mekánica?

- Me gustó el proyecto. Este es un equipo de amigos que ha venido desde abajo, jugando de forma amateur, pero con la visión de ir creciendo. Algo parecido a Independiente del Valle en sus inicios. Acá se busca avanzar y en un futuro ser el principal semillero del país.

- ¿Siente que es un retroceso en su carrera?

- Para nada. El fútbol de Segunda Categoría es muy exigente. Hay muy buen nivel acá, ya que encuentras muchos equipos reforzados con jugadores que han tenido su paso por la Serie A. Naranja Mekánica es uno de ellos.

- Pero muchos cuando llegan a Segunda es porque están más cerca del retiro. ¿Ese es su caso?

- No, aún me siento con las fuerzas y las ganas para levantarme e ir a entrenar. Cuando eso no suceda tomaré la decisión de dejar de jugar profesionalmente. Por ahora me sigo sintiendo motivado, actuando en un torneo que nunca antes lo había hecho.

- Además de ser el arquero titular, ¿cuál es su aporte en el equipo?

- Creo que la experiencia que tengo y la de muchos otros compañeros que también han tenido su paso por el fútbol de Primera, ha sido clave para tener al equipo en pelea por subir a la Serie B. Me gusta hablar con los más jóvenes, darles algún consejo de lo que he vivido en el fútbol.

Banguera (i) durante uno de los últimos entrenamientos junto a Jonathan Álvez, otro de los flamantes refuerzos de Naranja Mekánica este año. Joffre Flores / Expreso

- ¿Qué tipo de consejos son los que le gusta dar?

- Uno de los principales es que no hay nada imposible. De que todo, con esfuerzo y trabajo se alcanza.

- ¿Eso lo aplicó en Barcelona?

- Claro, estuve diez años en el equipo más grande del país (del 2009 al 2019), donde alcancé dos títulos, llegué a una semifinal de Copa Libertadores (2017) y pude tirar abajo un mito del que se hablaba cuando llegué.

- ¿Qué mito?

- Se decía que nunca un arquero negro había ganado un título con Barcelona. Yo lo hice dos veces, en 2012 y 2016 (risas).

- ¿Recuerda cómo llegó a Barcelona?

- El destino ya estaba para que juegue ahí. Antes de fichar por Barcelona, en 2009, tenía todo arreglado con Emelec, pero a finales del 2008 me tocó ir a la selección (amistoso ante México) y cuando regresé habían contratado a Javier Klimowicz. Luego de eso mi empresario se movió rápido y me encontró espacio en Barcelona.

- ¿Fue duro ganarse un espacio en el equipo principal del Ídolo?

- Como digo, todo se dio para que yo llegue a Barcelona, pues el equipo estaba buscando un reemplazo para Pablo Santillo, que en 2008 había cerrado una buena temporada, con un récord de 796 minutos sin recibir goles, pero una lesión le impidió arrancar el torneo del 2009 y me tocó a mí hacerme cargo del puesto.

- ¿Qué es lo que más recuerda de su paso por Barcelona?

- Siempre recuerdo que en ese primer año estuvimos al borde del descenso, pero a punta de empuje nuestro y de la hinchada pudimos salvarnos (en un partido ante Liga de Portoviejo). Pero también están los momentos lindos, como el título del 2012, que se dio luego de muchos sin campeonar (15 años) y el del 2016 (ambos en el torneo nacional). También está lo cerca que quedamos de llegar a otra final de la Copa Libertadores (2017 fueron semifinalistas) y muchas anécdotas más.

Banguera con una de las dos copas que ganó con Barcelona en 2012 y 2016. Archivo

-¿Cuál es la principal anécdota que recuerda?

- Sin duda la que se dio en el partido ante el Atlético Nacional de Colombia en el Monumental (por el Grupo 7 de la Copa Libertadores 2015), cuando me tocó chocar con Jonathan Copete y me hice el dormido (risas).

- ¿Por qué se hizo el dormido?

- Por Barcelona. En esa jugada Copete venía solo y me tocó salir a derribarlo. Sabía que me podían sacar una tarjeta roja, por lo que me tocó quedarme en el suelo fingiendo un desmayo (risas). Cuando se me acerca el doctor le pregunté si me iban a expulsar, él me dijo que solo me sacarían amarilla y fue ahí que reaccioné (risas).

- Luego de eso fue blanco de memes y críticas...

- La verdad que no me importaba, estaba tranquilo que en esa acción no me quedaba más que derribar al jugador. Siempre entregué todo por Barcelona. Luego de eso vi que me hice viral y lo tomé de forma jocosa, hasta beneficio le saqué.

- ¿Qué clase de beneficio?

- Patenté la ‘dormida’ (risas). Pero a raíz de eso pude hacer de mi apellido una marca, pues lancé una línea de guantes y luego una de indumentaria deportiva.

- ¿Qué le quedó por alcanzar en Barcelona?

- Nada, me siento contento de haber sido parte del equipo durante diez años. Salí por la puerta grande, sin deberle nada a nadie.

- ¿Cree que le faltó espacio en la selección de Ecuador?

- Para nada, en la Tricolor tuve muchas oportunidades. Estuve durante algunos procesos de eliminatorias (al Mundial de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), Mundial de Brasil y copas América (Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019).

Máximo (d) atajó en la Tri durante tres eliminatorias mundialistas. Quinteros lo apartó. Archivo

- ¿Qué pasó en las eliminatorias al Mundial de Brasil. Es cierto que a Gustavo Quinteros se le fue el grupo de las manos?

- Sí, el profe prefirió convocar solo a la gente de su confianza, con la que venía trabajando en Emelec (del 2012 al 2015) y por un lado estuvo bien. En el arranque de esas eliminatorias llevó a los que estaban en mejor momento, pero para el año siguiente (2016) había otros que estaban pasando por una mejor situación deportiva y siguió con el grupo anterior.

- ¿Sintió algún resentimiento con Quinteros por no ser titular?

- No, siempre acaté con respeto las decisiones del técnico. En ese tiempo estaba como titular Alexander Domínguez y siempre se lo tuvo merecido, por ser un gran arquero.

- Y sobre los nacionalizados, ¿cree que Javier Burrai puede llegar a la Tri?

- Sin duda, Javier es un gran arquero. Ha hecho méritos para llegar y sería bueno verlo en cualquier momento en un llamado, aunque ahora tenemos grandes arqueros en la selección.

