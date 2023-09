Maravilla Martínez no irá por el cinturón mundial y apaga su posible regreso

El excampeón mundial de boxeo argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez vio cancelar la pelea que, en principio, estaba prevista para el próximo 25 de noviembre en Rietberg (Alemania) ante el italiano Etinosa Oliha por el título mundial medio de la IBO, según confirmó en una entrevista.

“Aunque todo parecía encarrilado, finalmente se ha cancelado; es una pena, porque tenía unas ganas e ilusión tremendos por volver a pelear por un título, pero cuestiones contractuales parece que van a impedir la pelea”, aseguró Martínez.

Después de muchos años ausente del cuadrilátero y tras perder su último título mundial en 2014, ‘Maravilla’ Martínez había buscado una última oportunidad para redondear un palmarés excelso con nueve cinturones en las categorías medio y superwélter, a pesar de sus 48 años, frente a los 25 con que cuenta el vigente campeón, el invicto italiano de origen africano Etinosa Oliha.

“Me duele porque quizá era la última bala que me quedaba en la recámara y me había preparado, como hago siempre, porque me encanta el entrenamiento, pero está claro que a partir de ahora la motivación será diferente por no haber un reto en el horizonte”, aseguró.

Martínez aprovechó su presencia en la capital leonesa para realizar una jornada de tecnificación con aficionados al boxeo en el improvisado cuadrilátero colocado en la plaza de la catedral de la ciudad con el fin de popularizar un deporte que, según recalcó, “es muy sano, aunque se lo haya querido ensuciar injustificadamente”.

En este sentido, el púgil argentino, toda una leyenda y considerado como uno de los más destacados a lo largo de la historia junto con el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, insistió en que “el boxeo hay que respetarlo desde la profesionalidad como cualquier otro deporte que, en este caso además, es maravilloso porque cumple una gran labor social”.

El propio boxeador recordó que salió de un barrio humilde y que el triunfar en el deporte les da esperanza a personas que, en otras circunstancias, tendrían muy complicado alcanzar la cima”.

