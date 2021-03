Mauro Da Luz: “Nos tenemos prometidas unas patadas con Piñatares”

Mauro Da Luz llegó esta temporada al 9 de Octubre en pleno nacimiento de su hijo, Franco. Antes de que su familia llegase al país, estuvo un mes viviendo solo en Guayaquil, ciudad que no ha podido conocer en su totalidad, pero de la que se va acostumbrando, sobre todo a su complejo clima. Le gusta la música, toca guitarra, le canta a su hijo, disfruta mates todas las tardes y en el césped ecuatoriano, se estrenó con gol ante Liga de Quito. El charrúa recibió a EXPRESO en su casa donde ventiló varios temas de su presente.

Mira el Cara a Cara con EXPRESO:

A continuación, la entrevista completa:

- ¿Cómo se da la posibilidad de venir a Ecuador?

-Allá en Uruguay me manejo con Daniel Gutiérrez, es mi representante, y tiene un socio en Ecuador, el Chato Wilson que nos presentó la propuesta y la verdad es que me gustó el club que subía a primera, tenía objetivos claros, y sí, enseguida que me salió la verdad que me gustó la posibilidad de venir a sumar en el proyecto y ahora acá estoy agradecido y tratar de devolverles la confianza.

- Normalmente cuando un jugador de determinado país va a otro, se contacta con compatriotas que militan allí, ¿habló con alguno de acá?

-Sí, antes de venir tuve charlas con compañeros que andan acá en Ecuador. Hablé con Bruno Piñatares (Barcelona) y Agustín Alé (Delfín) que ya tienen experiencia acá en el fútbol ecuatoriano y me dijeron que le dé para adelante que voy a un buen fútbol, que está lindo, vistoso y competitivo.

- Me decía que es amigo de Piñatares, ¿han hecho alguna apuesta cuando se tengan que enfrentar?

-Ya tenemos prometido un par de patadas entre los dos (ríe). Quizá haya algún roce, pero todo quedará en la cancha. Ya sabemos qué va a pasar. Veremos quién pega más o menos (ríe). Con Bruno hablamos, somos amigos y eso va a quedar.

El delantero de 9 de octubre disfrutó de un mate durante la entrevista. Alex Lima / EXPRESO

- Anotó en su debut, ¿qué tal esa primera experiencia contra Liga de Quito en la capital?

-Ese partido la verdad que uno se va triste por el resultado, quizás nos merecimos un poquito más y te quedas con la espina de que hasta el último lo tuviste ahí para robar algún punto, pero sabemos que Liga es un equipo muy complicado y más de local, pero creo que hicimos una gran labor y pudimos mostrar lo que somos: un equipo aguerrido, que nos defendemos entre nosotros. Más allá del resultado el debut fue bueno, me sentí bien, la altura no me perjudicó tanto, aunque sí me mareé un poco.

- ¿Cómo fueron esos mareos?

-Por ahí cuando das el primer ahogo, es un poquito difícil sacártelo. Después en algún pique fuerte te viene un dolorcito de cabeza, un mareo que no es normal en un partido común, sin altura.

- Cayeron ante Mushuc Runa, pero curiosamente ustedes dominaron el partido, ¿qué se vivió en los camerinos?

--En un partido así te queda mucha impotencia. Saber que tuviste todo el partido prácticamente arrinconado al rival en área de ellos. Sabemos que tenemos que trabajar de tres cuartos de cancha para arriba, mejorar el último pase, ser más contundentes a la hora de definir y las chances que tenemos aprovecharlas.

- Les tocó volver a abrir las puertas del mítico estadio Modelo Alberto Spencer, ¿cómo percibió el escenario deportivo?

--El estadio no lo conocía, era la primera vez que estaba ahí, entre semana estuvimos para probar la cancha y conocerlo. Triste por volver y no haber podido conseguir la victoria, pero sí, el estadio está en lindas condiciones, el club hizo un trabajo muy grande, estamos cómodos en el vestuario, en los alrededores de la cancha y el partido se dio de una forma rara, y eso nos dejó esa sensación de tristeza.

Da Luz debutó con gol en esta LigaPro 2021. Alex Lima / EXPRESO

- ¿Vio el Uruguay vs. Ecuador del año pasado?

-Sí (ríe), no me hables mucho de eso. Yo sabía que me iban a preguntar de este tema (ríe). Estaba en casa en Uruguay y bueno, va, caliente. Vamos a evitar hablar del tema.

- ¿Qué opina del nivel de competencia en LigaPro?

-Acá cualquier equipo le puede hacer partido a otro. Y bueno, en la primera fecha unos ganaron y después cayeron, entonces no te puedes confiar con nadie. Todos te pueden hacer un buen partido.

¿Me contaba que cuando recién llegó a Guayaquil estaba solo?

- Pues sí, la verdad que llegué a extrañar a mi bebé (Franco) que tenía tres semanas cuando vine y me pasaban fotos, pero ya no te alcanzaba con las fotos, quería tenerlo. Recién al mes ya vinieron con mi señora (Melanie) a quedarse conmigo.

¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre en casa?

-Acá aprovecho para tomar mate con mi familia, estar tranquilo, estar en contacto con mi familia en Uruguay y en las tardes aprovecho para hacer gimnasio.

El charrúa reconoció que el patazo más fuerte en su carrera la recibió en un amistoso contra Guayaquil Sport. Alex Lima / EXPRESO

¿Quiénes son sus referentes en el fútbol?

-Me gusta el juego de Neymar que es muy vistoso, yo no soy mucho de hacer esas cosas, pero me encanta la fantasía que él hace. Y me encanta el sacrificio de Cavani en la cancha a la hora de entregarse al equipo.

¿Qué opina de la sanción a Cavani por decirle 'negro' a un amigo?

-Eso me parece que es ... iba a decir una mala palabra (ríe), es una tontería. En Uruguay estamos acostumbrados a tratarse así cariñosamente con los amigos, y por ahí jamás te imaginás que van a sancionar a alguien por eso. Fue tremendo. Nos sorprendió a todos y nos dio mucha rabia por Edi (Cavani) porque es un referente para todos, te da mucha rabia que lo perjudiquen por un gesto de cariño a un amigo.

Continuando con uruguayos en el exterior, ¿qué opina de lo sucedido con Luís Suárez y su salida del Barcelona?

-Por ahí te duele que un uruguayo que está entre los goleadores históricos de Barcelona lo despidan así, tan fríamente. Creo que ahora el Barcelona se quiere morder los labios por como le está yendo a Lucho y se lo merece por cómo es un animal de goleador.

Su familia no tuvo temores al saber que venía a Ecuador, un país que tuvo una alta tasa de contagios por COVID-19.

-Cuando yo les dije que me venía a Ecuador por supuesto se asustaron, pero es un riesgo que uno tiene que correr y ya lo asume, pero por suerte uno toma los cuidados trata de respetar los protocolos y por ahora va bien.

Da Luz se siente motivado por su familia, quien lo acompaña en este desafío en Ecuador. Alex Lima / EXPRESO

¿Quiénes son sus socios en 9 de octubre?

-Y bueno, por ahí, de abajo para arriba cuando salimos jugando trato de conectar con Richard Fernández que le da salida al equipo. Nos han encontrado con Fajardo el panameño que venimos jugando juntos y nos vamos entendiendo.

¿Cuál es el deseo personal de Mauro Da Luz en este 2021?

-Darle lo mejor posible al club que me dio confianza, tratar de sumarle al grupo y llegar a puestos de Copa. Personalmente espero tener continuidad y seguir marcando goles y ayudando con asistencias. No me propongo un número de goles, iré partido a partido aportando.