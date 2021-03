Gianluigi Buffon ya piensa en el retiro

El guardameta italiano Gianluigi Buffon reveló en una entrevista con el diario The Guardian que planea retirarse en 2023 como máximo, pero que tampoco descarta poner fin antes a su carrera.

Buffon, quien debutó como profesional en 1995 con el Parma, tiene 43 años y el contrato que le une a la Juventus acaba al final de la presente temporada.

Buffon aún no ha pactado renovar con el club juventino. En el citado medio el emblemático portero explicó que “en mi mente, realmente hay un tope para mi carrera, junio de 2023, es el máximo, pero también podría ser que dejara de jugar dentro de 4 meses, he aprendido que no hay nada seguro en la vida, pero nunca imaginé jugar tanto tiempo”.

Leyenda vida del fútbol, Buffon hace muchas revelaciones en la citada entrevista. “Sigo creciendo. Cuando estoy con mi mujer y mis hijos, no necesito nada más. En la vida es importante equivocarse y pagar el precio por los errores cometidos para reflexionar”, afirmó el portero, quien en su momento habló de la depresión que tuvo, “un agujero negro en mi alma”.

Campeón del mundo con Italia en 2006 y ganador de 10 ‘scudetti’ con la Juventus, Buffon manifestó en 2007 que se retiraría en 2018, pero al final fichó por el Paris Saint-Germain (PSG), club en el que militó durante un año, antes de volver a la ‘vecchia signora’.