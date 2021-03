Édison Vega se despide de Liga de Quito, pero deja una reclamo

Édison Vega se despidió de Liga Deportiva Universitaria de Quito, la noche de este lunes 2 de marzo de 2021. Mediante una carta, el volante central agradeció por los seis años que estuvo en el cuadro universitario, pero también se quejó que al final no recibió el trato que merecía.

Pelé recibe la vacuna anticovid y celebra el momento "inolvidable" Leer más

"Hace aproximadamente seis años tomé una decisión que marcó un antes y después en mi vida, logré cumplir un sueño que todo futbolista desea cumplir: llegar a defender el equipo del que es hincha, llegar a defender los colores que cuando los ves en la Tv parece un sueño difícil pero no imposible", inicia el relato de Vega.

Para él, después del paso con los universitarios solo se puede sentir orgullo y privilegio. "Durante esta etapa he vivido lo más dulce y lo más amargo del fútbol y de la vida, pero siempre llevándome lo mejor y aprendiendo de todos", recuerda.

Y como lo acepta, no ha sido un camino fácil. "Me he encontrado con diversos obstáculos que he superado con sangre, sudor, lágrimas y sobre todo el apoyo de mi familia".

Vega agradeció a la hinchada por el respaldo y también por los reclamos porque "uno da lo que tiene en el corazón y eso aplica para todo en la vida".

Además de mostrar su orgullo por vestir la camiseta del equipo y sobre todo la banda de capitán, Vega también se dio tiempo para dejar un último reclamo. "Ahora que pude operarme se me informo de que no soy parte de la visión de juego de alguien, que mis servicios ya no son requeridos y con el tiempo, me fue quedando más claro que la directiva del club pensaba igual que esa persona, y más aún cuando ni siquiera la rehabilitación se me permitió hacerla en el club a pesar de tener un año más de contrato".

Y lo aceptó. Eso le dolió. "Es algo que me entristece, pero estoy muy orgulloso d lo que pude aportar al club, me gustaría despedirme d todos y de cada uno de los hinchas con un enorme agradecimiento al cariño recibido, a mis compañeros y a muchas personas que formaban parte de mi día a día, siento no poderme despedirme con el estadio lleno celebrando junto a ustedes, seguro que pronto nos volveremos a juntar en un campo de fútbol. Gracias de corazón y recuerden no se despide un exjugador se despide un hincha más".