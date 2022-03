Mariana Pajón, ganadora del oro olímpico en Londres y Río, además de la plata obtenida en Tokio, es la atracción de la Copa Latinoamericana de BMX PENK 2022. Padres con sus hijos pequeños y jóvenes acuden a ella para una foto del recuerdo o consejos para sus carreras deportivas.

La colombiana es parte del campeonato que comenzó el pasado viernes, siendo este torneo el que abre el telón de su año deportivo. La nueva pista del Complejo Pancho Jiménez Buendía, a la que Pajón comenta que “se ve que la han trabajado muchísimo”, acoge el certamen internacional.

La ciclista, de 30 años, califica de “genial” su estancia en Guayaquil, incluso hasta mejor que en casa. “Me he sentido muy bien en Guayaquil, de verdad que nos han tratado como en casa, hasta mucho mejor. Ha sido una cosa de locos. La bienvenida, la buena energía, las mismas personas del club. Ha sido muy genial”.

Pajón analiza el nivel del BMX local, reconoce que ha crecido, pero sabe que aún falta mucho apoyo: “El BMX ecuatoriano ha crecido mucho, siempre son rivales que nunca podemos dejar de lado, porque siempre vienen fuertes y organizados. Son profesionales y han tenido una buena preparación. Sé que aún falta mucho más apoyo para que vengan muchísimo más fuertes que ahora”.

La deportista cafetera fue plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, en la gesta vio en acción a los tricolores Alfredo Campo, ganador de un diploma olímpico, y Doménica Azuero, quien no pasó a las semifinales.

Mariana deja palabras para ambos. “Alfredo es una persona que conozco hace muchísimos años. Es un gran ejemplo y un modelo a seguir para muchos, incluso para mí. Y añade: “Doménica es una compañera con la que he crecido, con la que he corrido, hemos compartido piso por todas partes del mundo. Que me la llevo súper bien, es una guerrera incansable, que sale adelante ante las dificultades”.

allan napa

Siguiendo la estela de Tokio 2020, confiesa que al ver a Richard Carapaz luego de ganar la medalla de oro, lo primero que hizo fue “como una fan pedirle una foto”, que considera una medalla más para ella. “La verdad la grité como si hubiera sido un colombiano. Fue muy emocionante porque cuando estamos en unas juntas como esas, por ejemplo Juegos Olímpicos o unas competencias bien importantes. Ecuador, Venezuela, Perú, todos somos una misma región y nos damos la misma fuerza. Cuando Richard ganó fue emocionantísimo, lo vi en la Villa Olímpica y lo primero que hice fue como una fan pedirle una foto. Me gané dos medallas, la mía y haberme tomado la foto con él”.

También invita a la reflexión de los conductores sobre los accidentes sufridos por los ciclistas Egan Bernal, compatriota suyo, y Myriam Núñez. “Nos toca, nos impresiona y nos pone a reflexionar muchísimo. Primero ser agradecidos por estar bien, segundo respetar mucho más al ciclista. Saber que hay una vida en esa bicicleta que quiere volver a casa y que es nuestro trabajo. Así que de parte y parte tenemos que tener mucha responsabilidad”.

Para finalizar, Mariana Pajón detalla la fórmula aplicada para sus triunfos: “La clave del éxito primero es amar y apasionarte por lo que estás haciendo, tener una meta muy clara, creer que se puede hacer realidad, disfrutar el proceso que para mí es fundamental. Sean momentos duros o fáciles y, obviamente, dar todo de ti, más del 100 %”.