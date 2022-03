El ecuatoriano Jonathan Narváez fue el latino mejor ubicado en la tradicional prueba clásica italiana Strade-Bianche, en la que atacó a falta de 50 kilómetros el esloveno Tadej Pogacar, quien se llevó el primer lugar tras sacar una ventaja de más de medio minuto al español Alejandro Valverde, que finalizó en segunda posición tras una brillante actuación en la región italiana de la Toscana.

Esta carrera contó con la participación de otros dos ciclistas tricolores Richard Carapaz y Jhonatan Caicedo, siendo Narváez (Ineos) el más destacado al cruzar la meta en el sexto puesto. Narváez demostró porque es uno de los mejores latinoamericanos en esta modalidad, terminando nuevamente en posiciones estelares en una carrera de un día.

Richie terminó la carrera en el puesto 30 (Ineos), mientras que Caicedo (EF Education) lo hizo en el puesto 55.

Tanto Narváez como Carapaz volverán a competir la próxima semana en la Tirreno-Adriático 2022, una carrera de siete etapas que se realizará del 7 al 13 de marzo.

En lo referente al ganador de la competencia, Pogacar no tuvo rival y no flaqueó en ningún momento desde su ataque. Cada pedaleada lo alejaba del pelotón y confirmaba su gran estado de forma. El doble campeón del ‘Tour’ quería inscribir su nombre en esta clásica de la Toscana y no paró hasta conseguirlo.

Con 184 km a su espalda, 50 de ellos líder en solitario, y tras once sectores de tierra, Pogacar culminó la subida de Via de Santa Cateria en Siena (Italia) para cruzar la meta y recoger la corona de Van der Poel, que no pudo defenderla por sus problemas de espalda.

Valverde cruzó la línea de meta a 38 segundos después de imponer su pedalada sobre la de un Asgreen que pasó tercero la línea final. El también español Pello Bilbao finalizó quinto y el colombiano Sergio Higuita décimo.