Marchistas ecuatorianos como Glenda Morejón, Johanna Ordóñez, Paola Pérez, Jonathan Amores, Daniel Pintado, entre otros, considerados la élite de este deporte en el país, tienen algo en común más allá del deporte que practican. Y es que a mitad del ciclo olímpico, cuando todos encumbraban su preparación para los Juegos de París 2024, fueron notificados que los 35 km para los que se alistaban quedaban eliminados y será reemplazados por unos relevos mixtos.

El cambio tocó directamente a Ecuador, pues deportistas como Morejón ya son campeonas mundiales de la distancia, mientras que otros de sus compañeros están en el top de la clasificación mundial. Ahora todos empezaron desde cero.

Sebastian Coe, presidente de la World Athletics, máximo órgano del atletismo a nivel mundial, se refirió por primera vez abiertamente sobre el tema en Francia, previo a la entrega de los Premios Laureus 2023.

La reducción empezó hace algunos Mundiales. Primero eran 50 km marcha, luego pasaron a los 35 km, hasta sustituirla por una prueba mixta en la que dos hombres y dos mujeres, en relevos de 10, tres, y otro de 12,195 metros recorrerán la distancia olímpica.

Coe no eludió que el tema ha sido espinoso. “El modelo de 35 km no había funcionado a la altura de lo que esperábamos y teníamos que buscar otro. Surgió lo de la prueba mixta, porque así nos lo pedía el COI (Comité Olímpico Internacional), y a mucha gente le gustó. Muchas federaciones han apoyado los relevos. Obviamente tendremos que ver los resultados. Pero era necesario buscar una fórmula que fuera atractiva para los jóvenes y para elevar audiencias. Y es que a veces se toman decisiones difíciles, en pos de la sostenibilidad y el futuro de la competición”, precisó tajante.

El dirigente mundial mostró más fe en el maratón olímpico, que ahora añadirá en París un componente popular. “Estoy convencido de que será un éxito. Ya vemos muchos maratones en ciudades en dobles dígitos de miles de corredores. Es una experiencia que a nivel de campeonatos vamos a experimentar el próximo otoño en Riga en los Mundiales de ruta y estoy seguro de que se perpetuará para Los Ángeles y sucesivas ediciones. París será un gran maratón. Conozco el recorrido y será duro, pero será un gran éxito”, dijo.

Las dos controversias que tocan al atletismo también fueron abordadas por el campeón británico. Del material, las zapatillas, reflejó que “World Athletics se mueve en esa delgada línea que no va a impedir el desarrollo tecnológico del material, sobre todo para prevenir lesiones, pero al mismo tiempo que tampoco la evolución pervierta la historia del deporte”.

En el tema de los atletas transgéneros, que la Federación Internacional ya se manifestó en contra de la política dibujada por el COI prohibiendo su participación, Coe sostuvo que el punto de vista del ente que preside es claro. “Se debe proteger la categoría femenina. Durante varios meses hicimos un grupo de trabajo con expertos, 40 federaciones nacionales, expertos en derechos humanos... Y la mayoría de los consultados afirmó que los atletas transgénero no deberían competir en la categoría femenina”, dijo sin titubear. “Nuestra posición es clara. Esto no significa que nos cerremos categóricamente. Quién sabe si en un futuro hay una categoría Open. Pero de momento no hay datos suficientes”.