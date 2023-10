Marcelo Moreno Martins: "El partido ante Ecuador es una final para nosotros"

En los cinco meses que lleva en Ecuador, Marcelo Moreno Martins le ha tomado cariño al país. Es por esto que califica de especial el enfrentar a la Tricolor con Bolivia en La Paz, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

El capitán y goleador histórico de la Verde tiene claro que tendrán un duro encuentro ante una selección que, desde su punto de vista, es muy rápida en ataque y que está plasmando la idea de potenciar el toque del balón. Además, enfrentará a varios de sus compañeros de Independiente del Valle, con los que ya pactó una apuesta.

Te puede interesar: Joao Ortiz: "Vivo mi mejor momento, pero siempre quiero aprender más"

- ¿Cómo califica el enfrentamiento ante Ecuador?

- Es muy especial porque voy a enfrentar a algunos compañeros. El estar viviendo en Ecuador lo hace diferente. Espero que sea un lindo partido para las dos selecciones. Creo que será muy disputado, de ida y vuelta, y lo que espero es que gane el mejor.

- ¿Qué se siente el tener que jugar ante futbolistas que en el día a día son sus compañeros?

La lluvia despidió a la Tri en su salida a La Paz Leer más

- En el club somos compañeros, trabajamos por el mismo objetivo, pero en la selección cada uno defiende su camiseta, a su patria. Eso sí, siempre con lealtad, con esas ganas de competir y querer ganar.

- ¿El hecho de estar jugando en el balompié ecuatoriano le ofrece alguna ventaja para este partido?

- Claro, me ayuda mucho. Acá los tengo de cerca, los conozco. Para nosotros será complicado, porque hay varios jugadores de altura. Espero darle la mejor información a Gustavo Costas y su cuerpo técnico para hacer un buen partido.

- ¿Cuáles son las fortalezas de Ecuador?

- Es una selección muy vertical, no se le puede dar ventaja, sale muy bien de contraataque. El nuevo entrenador está imponiendo un estilo de juego de toque de balón. Tiene jugadores importantes como Enner Valencia, que conoce muy bien lo que es jugar en La Paz. Le marcó hace poco a Bolívar por la Copa Libertadores.

- ¿Han quedado de acuerdo en alguna apuesta con sus compañeros de Independiente?

- Estamos por concretarla con Joao Ortiz, Moisés Ramírez o Kendry Páez. El que pierde deberá pagar un asado para el plantel.

- ¿Cómo lleva el peso de liderar esta nueva selección con todo el contexto negativo que se ha vivido últimamente en el fútbol boliviano?

- La responsabilidad es grande. El jugador es muy exigido, más que un político. Es complicado, pero a la vez es algo bonito. Uno con tantos años sabe el camino y puede aportar a estos jugadores jóvenes con ideas, experiencias. Queremos demostrar una identidad nueva en la selección. Nos tocaron dos fechas muy duras ante Brasil y Argentina. Ahora es el momento de ganar. Vamos a competir como si fuera una final este partido ante Ecuador.

Félix Sánchez Bas: "La altura fue un factor que analizamos para la convocatoria" Leer más

- ¿Cómo califica este tiempo que lleva en Independiente del Valle?

- Ha sido una experiencia nueva, diferente, me han recibido con mucho cariño. Lo que he visto en el día a día es muy bueno. En estos cinco meses ya estoy adaptado a Quito, la gente en las calles me trata muy bien. En lo futbolístico me siento mejor, tengo mucho por aprender y mejorar.

- ¿La importancia del aporte de experiencia en el club?

- Siempre es bueno tener jugadores de experiencia como Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Junior Sornoza. La experiencia es importante para transmitirla a los chicos y es lo que bsuco. De acá salen buenos jugadores y mejores personas.

- ¿Le sorprendió lo que encontró en los rayados?

- Tienen un proyecto muy serio, todos los jugadores de Ecuador quieren venir acá. Ofrece buena alimentación, estudios, buenos entrenadores, competencia de alto nivel. La forma de trabajar me llama la atención. Desde las inferiores hasta el profesional (tienen) el mismo método de trabajo. Uno acá crece como futbolista.

Marcelo Moreno Martins resaltó la fortaleza de la Tri a la que ha enfrentado varias veces. ARCHIVO / EXPRESO

- ¿Cuáles son las claves del éxito de Independiente?

- Nada cae del cielo. En el corto tiempo que tengo acá he visto que se trabaja mucho, los jugadores son profesionales. Eso me exige a mí también para poder buscar lo que quiero, estar al nivel que se necesita en el equipo. Al competir todos estamos subiendo y eso se refleja en los títulos que ha conseguido el club. El trabajo te hace ganador.

- ¿Los cuidados son cada vez mayores?

Carlos Tenorio: "Ecuador está obligado a salir a proponer ante Bolivia" Leer más

- Siempre he trabajado más para ser competitivo, mucho más ahora que tengo 36 años, para estar al nivel de jugadores de 24 años. Entrenar bien se refleja en la cancha, porque no te lesionas, rindes al máximo.

- ¿Su último gol fue un desahogo?

- Uno siempre quiere hacer goles. Independiente tiene una forma de jugar que le ha hecho salir campeón y a la que me he adaptado. Muchas veces te toca llevar marcas, hacer otro tipo de funciones, no solo estar esperando la pelota para hacer el gol. Aquí cualquiera puede marcar, lo más importante es ganar y salir campeones. Quiero hacer goles, pero lo que me hace feliz es ganar y en diciembre salir campeón, que es lo que más quiero. Los goles te dan confianza y eso me generó el último que marqué (ante Técnico Universitario).

- ¿Le han invitado comida típica ecuatoriana?

- El hornado me ha dado ganas, pero no he podido probarlo, debo cuidarme con la dieta. El encebollado me gustó mucho. También me han dado en el club locro, patacones, lo que puedo lo voy comiendo. Tienen una cultura que me está gustando mucho, estoy encantado de conocer Ecuador.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!