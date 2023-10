Carlos Tenorio: "Ecuador está obligado a salir a proponer ante Bolivia"

Cuando se habla de la selección ecuatoriana es imposible no recordar los goles de Carlos Tenorio en el Mundial de Alemania 2006. Y es que el Demoledor influyó para que la Tri logre su mejor participación en citas mundialistas hasta la actualidad. EXPRESO conversó con el ex delantero y actual presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE), quien desde ya vaticina un complicado duelo ante Bolivia este jueves 12 de octubre en los 3.625 metros de altura de La Paz. Eso sí, aclara que la Tri tiene futbolistas para adaptarse a estas condiciones de clima.

- ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le pide una opinión de jugar ante Bolivia en La Paz?

- Definitivamente la ansiedad y los nervios. No tanto por lo futbolístico, sino por la falta de oxígeno que implica jugar a 3.600 metros de altura. Uno se pregunta si el oxígeno alcanzará, o si el corazón latirá más.

- ¿Cree que Ecuador va más tranquilo tras ‘quedar tablas’ en las eliminatorias? Empezamos con tres puntos menos.

- Sí. La selección tiene ahora la oportunidad de seguirse reivindicando y cubriendo una negligencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (los 3 puntos menos). Eso fuerza la máquina de la selección.

- ¿La Tri es favorita ante los bolivianos? Ecuador solo ha perdido dos de sus 16 partidos ante la Verde?

- No lo creo. Al contrario, esas estadísticas nos obligan y nos dan más responsabilidad. Hay que tener más concentración, estar más enfocado, para no llevarnos una sorpresa. Todas estas selecciones a las que a veces tenemos como ‘débiles’, son las que más preocupaciones le causan al jugador, porque no sabe cómo se presentará el día del partido.

- En La Paz hay 775 metros de altura más que en Quito. ¿Cómo afecta eso a los futbolistas sabiendo que en su mayoría juegan en el extranjero?

- Ecuador tiene en el equipo a futbolistas de clubes como Liga (Q) o Independiente del Valle, que ya están en la altura y pasan un buen momento en el torneo local. Ahora el entrenador debe buscar a los jugadores que puedan responder a esa situación climatológica. La ventaja de Ecuador es que puede armar dos equipos: uno adaptado a la altura y otro cuando nos toque el llano, con los europeos (tricolores que juegan en las ligas del Viejo Continente).

- Usted fue dos veces campeón en el balompié boliviano (2014-2015). ¿Qué es lo que más recuerda de ese país?

- No soy amante del frío y mucho menos de la altura, pero me tocó el reto y lo acepté. Más allá de lo futbolístico, lo que más recuerdo del país es su estructura como tal. En Bolivia el transporte urbano es por las afueras, a través del sistema de cableado. Me llamó la atención que en pleno siglo XXI no se haya actualizado.

- En lo deportivo marcó 23 goles en 58 partidos. ¿Qué cambió?

- Sí, fue una temporada buena. El Bolívar es el club más grande de ese país y le tengo un aprecio grande a su hinchada. Uno siempre trata, más allá de los goles, de dejar plasmadas cosas que te recuerden en lo grupal. Yo fui bicampeón. Ganamos la estrella 19 y la 20. Ecuador flameó alto.

- ¿Cómo vive el fútbol un boliviano?

- Sacando a los árabes, donde no se ve el tema de las barras bravas, para mí, en Sudamérica, Bolivia es un país que vive un fútbol de forma bastante pasiva.

- ¿Cómo analiza el desempeño de Félix Sánchez hasta el momento?

- Es bastante bueno. El ‘profe’ Sánchez va a dar un resultado positivo. Sin embargo, la FEF debe entregar un proyecto que les enseñe a los ecuatorianos a no crucificar a un entrenador porque pierde un partido. Este es un deporte en el que debemos acostumbrarnos a la presión y a los logros.

- ¿Cómo ve hoy a la Tri?

- El equipo, por la calidad de sus integrantes, no merece solo celebrar porque clasifica (a un Mundial). Ecuador está para ser protagonista en Copa América y en Mundiales. La FEF debe mostrar un proyecto que indique a lo que apunta. No podemos seguir replicando la historia (reinicios de ciclos por cambio de entrenador) cuando hay un lindo presente.

- ¿Debe Ecuador salir a proponer o resguardarse ante Bolivia?

- Empezar en desventaja (3 puntos menos) en competiciones tan complicadas nos obliga a salir a proponer. Tenemos que buscar a los delanteros y eso te lleva a correr el doble, a forzar la máquina. También quedamos expuestos y vulnerables a recibir goles.

- ¿Qué tanto cree que pueda afectar la ausencia de Pervis Estupiñán?

- Mucho. En este momento no tenemos un lateral ofensivo en ataque, ni un defensa como él, pero en el fútbol no es tan importante cuánto puede aportar un jugador, sino el grupo. Los entrenadores siempre planifican con estos escenarios.

- ¿Considera un problema el tema de la delantera tricolor?

- A mí no me preocupa Enner, sino los delanteros que deben ir supliendo ese espacio. Enner está en una edad (33) que con su experiencia puede aportar en todo. Sin embargo, la selección debe ir involucrando a delanteros que lo puedan reemplazar, como Leonardo Campana, Jordy Caicedo, Michael Estrada, Miguel Parrales, Ronnie Carrillo. Cualquiera de ellos debe estar, pero eso lo sabrá el entrenador.

- ¿Le sorprendió la designación de la sede del Mundial 2030 en Argentina, Uruguay y Paraguay? Esas selecciones ya estarán clasificadas.

- Es preocupante porque se acortan los boletos. Serán 3,5 cupos para 7 países del continente en esa edición. Pero eso nos demuestra que el fútbol se está haciendo más inclusivo, ya lo vimos en Qatar. Si involucramos a tres países sudamericanos, ¿saben cuánta economía (dinero) se queda acá? Creo que está bien porque permite que todos podamos tener la rentabilidad que genera este deporte.

