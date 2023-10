Joao Ortiz: "Vivo mi mejor momento, pero siempre quiero aprender más"

Joao Ortiz vive el mejor momento de su carrera en el fútbol, algo que hace un poco más de un año veía muy lejano, ya que no había logrado consolidarse en Liga de Quito, club al que llegó a inicios de 2022 con un contrato por cinco años, tras ser uno de los puntos altos de Delfín.

La decisión de dejar a los albos, donde solo estuvo seis meses, y fichar por Independiente del Valle, fue clave en este renacer del volante que lo llevó hasta la Tricolor con la que debutó en las eliminatorias al Mundial de 2026.

La meta de Ortiz está en consolidarse en la selección, como ya lo hizo con los rayados, para seguir siendo llamado por el técnico Félix Sánchez Bass. El volante hace un análisis de los que serán los próximos duelos ante Bolivia y Colombia, y la importancia del apoyo de sus padres, de su esposa, Gabriela Barrera, y sus hijos Dylan, Anaysha y Liam, en el cara y cruz que se presenta en el fútbol.

¿Cómo ha vivido este período de poco más de un año donde ha conseguido títulos con Independiente y convocatorias a la Tri?

A lo largo de mi carrera ha sido difícil llegar al lugar en el que ahora estoy. En Liga tuve un inconveniente y no me pude consolidar, cosas que pasan en el fútbol. Llegué a Independiente donde trabajé con fuerza y ahí están los resultados.

¿Qué encontró en los rayados para recuperar el alto nivel?

Desde el primer día me cobijaron y me apoyaron. De mi parte en la cancha hice las cosas de la mejor manera, fui creciendo futbolísticamente. Hay una alta competencia, pero muy sana, en base a eso el equipo se hace cada vez mejor. Fue un gran impulso haber conseguido los títulos de la Copa Sudamericana, Recopa, Copa Ecuador.

¿Se ha adaptado a varias posiciones más allá de su lugar natural como volante?

Converso mucho con el profe Martín Anselmi. Cuando me puso como central, por tener bajas, me fue bien. Lo seguimos analizando, me dijo que me ve condiciones, y yo estoy apto para lo que el profe me requiera.

Joao Ortiz está feliz al poder cumplir su sueño de jugar con la Tricolor en eliminatorias. CORTESÍA

Su gran presente en Independiente le abrió las puertas a la Tri. ¿Cómo vive esta experiencia?

Muy contento, uno como jugador siempre anhela llegar a la selección, pero para lograrlo hay que estar bien en el club. Me fui consolidando y eso hizo que sea llamado a la Tri, lo que es una gran responsabilidad.

¿Vive su mejor momento?

Creo que sí, pero busco no quedarme en eso, siempre trato de equivocarme menos y aprender más.

¿Quién le dijo sobre su convocatoria y cómo reaccionó?

Nos notificaron los directivos del club, sentí mucha emoción, no me la podía creer. Pero esto es una recompensa a lo que he hecho en mi carrera. Mi familia se puso muy contenta. Tuve la oportunidad de jugar los dos primeros partidos de las eliminatorias (ante Argentina y Uruguay), lo que me dejó muy feliz y me motiva a seguir trabajando.

¿Qué les dice el entrenador Félix Sánchez Bass que también está dando sus primeros pasos con la Tri en las eliminatorias?

Nos dice que en la selección estamos los mejores, que debemos asumir esa responsabilidad para representar de la mejor manera al país, no hay nada más bonito que eso.

Joao Ortiz (19) en la marca ante Lionel Messi en el juego en Argentina. JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

¿Cómo vivió el estreno ante la Argentina de Lionel Messi?

Con nervios, algo que creo que es normal en todos los jugadores, es parte del fútbol. Sabíamos que enfrentábamos a un rival complicado, creo que estuvimos a la altura, una pelota parada que tuvo Messi nos complicó. Me quedo con el trabajo y el sacrificio de todos. Después tuvimos la revancha al ganarle a Uruguay en casa.

¿Cuál es el recuerdo que más atesora de estos primeros juegos con la Tricolor?

El cantar el himno con un estadio lleno y representando al país. Eso es un sueño hecho realidad y que nos motiva a seguir con esa hambre de querer sumar más triunfos.

El siguiente reto es con Bolivia, ¿cómo analiza este juego?

Bolivia, pese a que ha arrancado mal, será un rival complicado, en la altura. Ha hecho buenos partidos, pero los resultados no le ha favorecido. La idea es hacer un partido inteligente.

A Bolivia lo lidera Marcelo Moreno Martins, que es su compañero en Independiente. ¿Han hablado sobre este enfrentamiento en La Paz?

Marcelo es una buena persona. Ya nos enfrentamos en un amistoso, ahora por eliminatoria será diferente. Conversamos sobre lo que puede pasar. Cada cual se pone del lado de su selección, creo que será un partido lindo.

El volante junto a su esposa Gabriela Barrera y sus hijos Dylan, Anaysha y Liam. CORTESÍA

Después se viene Colombia, en casa. ¿Qué han hablado en la interna de la Tri sobre la importancia de los puntos como local?

El profe nos ha dicho que en casa siempre hay que sumar. Veníamos con ese castigo de menos tres puntos, que indirectamente estaba presente. Por eso fue importante ganar a Uruguay. Ahora con Colombia queremos sacar otro triunfo para seguir escalando en la tabla.

¿Las camisetas de estos primeros juegos dónde las guardó?

Se la regalé a mi esposa y a mis padres. También se las hice para mis hijos.

¿Cuán importante es el apoyo de la familia?

Siempre que llego a la casa converso con mi esposa sobre cómo me fue en los entrenamientos o en los partidos. La familia está en los momentos buenos y malos, es un gran apoyo.

¿Cuáles son las metas que se ha propuesto?

Con Independiente mantenernos luchando por ganar la segunda etapa y ser campeón. También seguir siendo llamado a la selección, quiero alcanzar alguna copa con la selección y clasificar al Mundial.

