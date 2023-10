Premier League: Moisés Caicedo y Sterlin encienden al Chelsea

Moisés Caicedo 🇪🇨 en el triunfo del Chelsea ante el Burnley:



- 96% de precisión en la entrega

- 5/6 pases largas exitosos

- 4/5 duelos ganados a ras de piso

- 2 entradas

- Nunca fue regateado



Además, clave con sus recuperaciones para las transiciones.



Niño Moi at his best 👌🏼. pic.twitter.com/SekRzta7a9