Marcelo Elizaga: "Sentí que no me valoraron por cómo salí de Emelec"

Marcelo Elizaga y Emelec tiene una historia agridulce. El portero argentino se convirtió en emblema del club desde el 2005 hasta el 2010, era la figura y capitán de los azules, que en ese tiempo atravesaba un periplo de malos resultados y gestiones. En una entrevista para Fútbol Sin Casette, el Polaco habló de su salida y por qué se perdió la final ante Liga de Quito, después de atajar casi toda esa temporada.

"El 31 dediciembre (de 2010) me citaron y me dijeron que no iban a necesitar más de mis servicios. Justo habíamos perdido la final con Liga de Quito y la posibilidad real en ese tiempo era seis meses más para quedarme acá en el club, pero como me iban a mandar a la reserva y no quería que se agudice el tema, ya me iba de una manera desagradable", comienza explicando el también portero de la selección nacional.

Y la otra puerta que tuvo Elizaga era el equipo chulla. "La posibilidad que había era irme al Deportivo Quito, estaba el tema deportivo y seguir en el club (Emelec) era como tener una predra en el zapato. Hablo con mi señora, me dice cuál era el club, hablo con la gente del club y creo que a la semana ya estaba en Deportivo Quito", agregó.

El Polaco que jamás pudo salir campeón con Emelec a pesar de estar muy cerca en 2006 y 2010, detalló lo acontecido con Jorge Sampaoli, esta temporada y la final. "Un año bastante complicado nosotros logramos clasificar en la primera etapa y yo jugué todo el año más o menos. En junio por ahí me había generado una molestia en la espalda y entonces eso me impidió por ahí estar al 100% y yo seguía jugando porque quería, me tocó infiltrarme, hacía todo lo que podía para jugar porque supuestamente yo era muy importante para el equipo", sostiene el argentino.

El Polaco se caracterizaba por dejar de lado su físico a las órdenes del club. HENRY LAPO / EXPRESO

Con el pasar de los años, Elizaga también reflexiona y cree que pudo evitar la situación parando de jugar y recuperándose de su lesión, que efectivamente, lo impidió demostrar su rendimiento al máximo.

"Mi nivel esos meses no era bueno. En la Sudamericana, en Lima, a pesar de clasificar, creo que me como un gol en un centro. Hubo un momento que mi señora me dice cómo vas a jugar si estás lesionado, que afectaba al club y que no podía jugar de esta manera. Tenía razón porque mi rendimiento no era el mismo", comenta el gaucho.

Recordó el duelo en Brasil contra Avaí por Copa Sudamericana, en el que el cuadro azul cayó 2-1 y quedó eliminado de la competición. "Yo juego en la semana previa y me había tenido que infiltrar la columna. ¿Por qué me infiltraba? Yo convenciéndome que era el héroe, los demás como están son el 50% de lo que yo y yo me comía eso, pero no la gente. Me como un gol perdemos 2-1", relata Elizaga quien agregó que en ese salto tuvo un pinchazo que no le permitió moverse más.

Esa fue al antesala a un escenario que Elizaga no habría imaginado: perderse de jugar una final luego de seis años en la institución. "Estuve seis años para salir campeón, jugué todo el año así haciendo el esfuerzo y me lo pedían y que me lo aguante. Si me tuviste desde junio hacia adelante así, no me puedes sacar las últimas cuatro o dos fechas porque mi rendimiento bajó", aseguró.

Elizaga tuvo grandes presentaciones con Emelec y estas lo llevaron a la selección nacional. STALIN DIAZ / EXPRESO

"(Sampaoli) me llamó a decirme que me iba a sentar por bajo rendimiento y al día siguiente fui con cara de orto al entrenamiento. En todo momento busqué alentarlos a mis compañeros, a los que tenían que jugar. Pedí que me permitan no ir a banco para recuperarme, eso no le gustó mucho o si a los dirigentes", reveló.

Por último contó como quedó su relación con la dirigencia, precisamente con el presidente del club: Nassib Neme. "Bien, qué te puedo decir. Yo con los dirigentes nunca tuve una relación muy fluida, desgraciadamente como tenia que ir a hablar de sueldos, de premios, era la ovejita negra de los equipos. Me hubiese gustado en su momento que las cosas fueran de otra manera, y no haber tenido que irme del club de esa forma y poder retirarme de una manera digna, por cómo me había manejado y el esfuerzo, respeto hacia el club, valorarlo de alguna manera, pero eso es lo que uno quiere. Pasaron cosas distintas y no me sentí valorado", cerró.