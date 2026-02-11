Expreso
erling haaland manchester city
Manchester City recibe a Fulham en la fecha 26 de la Premier League.CORTESIA

Manchester City vs Fulham HOY: Hora y cómo ver EN VIVO el partido de Premier League

Los Citizens intentan alcanzar el liderato de la liga inglesa, pero tendrá que superar a un rival que ha retomado su nivel

La Premier League no se detiene y este miércoles 11 de febrero los focos apuntan al Etihad Stadium. El Manchester City, actual escolta del campeonato, se prepara para recibir a un bque llega anclado en la zona media de la tabla, en un duelo donde las aspiraciones de título chocan frontalmente con la urgencia de romper una mala racha.

Para el conjunto dirigido por Pep Guardiola, el escenario es cristalino: no hay espacio para pasos en falso. Tras la agónica victoria conseguida frente al Liverpool por 2-1, decidida por la puntería de Erling Haaland desde el punto de penalti en el tiempo de descuento, los Citizens necesitan demostrar una mayor solvencia.

La persecución al Arsenal en lo más alto de la clasificación exige sumar de a tres en casa para mantener viva la llama de la remontada liguera.

fulham premier league
Fulham visita a Manchester City en la fecha 26 de la Premier League.CORTESIA

Por su parte, el Fulham atraviesa un bache de resultados que ha encendido las alarmas en el esquema de Marco Silva. El equipo londinense no ha logrado sumar en lo que va de febrero, encadenando una derrota ajustada ante el Manchester United y un inesperado tropiezo en casa frente al Everton.

Aunque el fantasma del descenso no parece una amenaza real esta temporada, los Cottagers necesitan reaccionar de inmediato si quieren que sus opciones de clasificar a competiciones europeas no se desvanezcan antes de que termine el invierno.

Alineaciones posibles de Manchester City y Fulham

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Aït-Nouri; O’Reilly, Nico González; Semenyo, Cherki, Marmoush; Haaland.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Rowe, Chukwueze; Jiménez.

Manchester City vs Fulham, canales dónde ver EN VIVO

Todos los aficionados de estos clubes podrán seguir la transmisión del partido, por la fecha 26 de la linga inglesa, en la señal de Disney+ Premium. Será desde las 14:30 (hora de Ecuador) en el Etihad Stadium.

EN VIVO | Manchester City vs Fulham

