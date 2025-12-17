Manchester City vs Brentford: Canal para ver y detalles del juego por Carabao Cup

Manchester City y Brentford se enfrentan este miércoles por los cuartos de final de la Carabao Cup en el Etihad Stadium

Manchester City busca la clasificación a la semifinal de la Carabao Cup.

Manchester City enfrentará a Brentford en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Carabao Cup, un compromiso que promete emociones fuertes en el fútbol inglés.

El encuentro se disputará este miércoles 17 de diciembre de 2025, desde las 15:00, en el imponente Etihad Stadium, escenario habitual de las grandes noches del conjunto ciudadano.

Pep Guardiola apuesta por un equipo mixto en el City

El equipo dirigido por Pep Guardiola buscará sellar su clasificación a las semifinales del torneo con una formación mixta, combinando a varios de sus titulares habituales con jugadores de rotación.

La idea del entrenador español es mantener la competitividad del equipo sin descuidar la carga física, teniendo en cuenta el exigente calendario de la temporada.

Posible alineación del Manchester City para la Carabao Cup



Manchester City formaría con Trafford en el arco; una línea defensiva integrada por Lewis, Khusanov, Aké y O’Reilly; en el mediocampo aparecerían Reijnders, Bernardo Silva y Cherki; mientras que en ataque estarían Savinho, Bobb y Erling Haaland.

El City llega a esta instancia de la Carabao Cup tras dejar en el camino a Swansea City, mostrando solidez colectiva y profundidad de plantel, características que han marcado la era Guardiola.

Brentford va con su once estelar en busca de la sorpresa

En la vereda de enfrente estará Brentford, que afrontará este desafío con su once estelar. El equipo dirigido por Keith Andrews intentará dar el golpe en condición de visitante y meterse entre los cuatro mejores del certamen.

La alineación prevista incluye a Valdimarsson; Kayode, Collins, Van Den Berg y Henry en defensa; Henderson, Yarmolyuk, Damsgaard, Potter y Schade en la mitad de la cancha; y Thiago como referencia ofensiva.

Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Brentford en Ecuador

Para los aficionados en Sudamérica, especialmente en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por la plataforma digital Disney+.

