Unos malos hinchas complican a Deportivo Quito

La imagen de un grupo de hinchas de Deportivo Quito corriendo tras los árbitros del juego ante Espoli, por el campeonato de segunda categoría de Pichincha, dio la vuelta al mundo. Los aficionados agredieron primero al guardia encargado del acceso de la localidad de preferencia a la cancha del estadio Atahualpa y después fueron contra los jueces.

El central Diego Lara recibió una patada por la espalda, los asistentes Ricardo Baren y David Sevilla, varios golpes, y el cuarto árbitro, Manuel Sellán, fue el más afectado al sufrir una fractura en la nariz.

Baren detalló en diálogo con el Canal del Fútbol que vivieron momentos de temor. “La hinchada del Deportivo Quito ingresó forzando las seguridades de la puerta, agrediendo al guardia. Había pocos policías que no pudieron con toda la gente que bajó a la cancha. Buscamos dispersarnos. Gracias a Dios, pese a los golpes, no pasó a mayores porque no ingresaron armados que es lo que más nos temíamos”, relató el árbitro.

Agregó que lo que más le impresionó fue la patada por la espalda que recibió Lara y que con ayuda de los policías lograron detener al agresor.

Los réferis pusieron una denuncia en la Fiscalía por las agresiones recibidas mientras desarrollaban su trabajo. Cuentan con el apoyo de la Asociación de Árbitros Profesionales de Pichincha (Adafp).

Deportivo Quito vs Espoli. Inexplicable agresión al juez Diego Lara quien se escapa de que lo linchen, por segundos. Bochorno total. pic.twitter.com/vCGOYo9g9U — Andres Toledo (@andresytuti) August 7, 2022

“Nuestra posición es que se sancione con la pena más alta que establece el reglamento. Que se den todas las garantías para poder dirigir lo que resta del torneo de segunda categoría”, comentó Jaime Játiva, secretario del gremio.

Resaltó que además de los golpes, los jueces están afectados psicológicamente. “Ponen en peligro la vida de seres humanos. Hoy nos tocó a los árbitros, mañana pueden ser los jugadores. Se necesita mayor seguridad”, afirmó Játiva.

La Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA) es la organizadora del torneo de segunda categoría de la provincia y su comisión de disciplina determinará la sanción para el Deportivo Quito.

Celso Vásconez, abogado del cuadro chulla, señaló que en el reglamento del torneo no se estipula una expulsión de los equipos por agresión de los aficionados a los jueces. El castigo sería económico, con una fuerte multa, y además con la prohibición de jugar como local, con público, entre uno y cuatro partidos.

“Lo que estos malos hinchas deben tener claro es el gran perjuicio económico para el club. Muchos acuerdos con acreedores están basados en las taquillas de los partidos que restan del torneo provincial y también de los playoffs de ascenso”, indicó.

Vásconez señaló que se reunirán con AFNA y la Concentración Deportiva de Pichincha, propietaria del estadio, para mejorar los controles, incrementando el personal de seguridad privada, y también solicitando un mayor número de policías.