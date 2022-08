Bastaron 90 minutos para que Moisés Caicedo, volante titular en Brighton, demostrara que con su corpulencia, potencia y buen estado físico se puede ser más cualquier jugador en Inglaterra. Y eso que solo tiene 20 años.

Sus primeras víctimas estuvieron en Manchester United, al que vencieron (2-1). Se paró firme ante el brasileño Fred, el escocés Scott McTominay y el portugués Bruno Fernandes. Nunca lo pasaron.

Terminó cansado, así lo dejó saber en rueda de prensa. Y no es para menos porque dio 3 pases claves, ganó 7 de 9 duelos, hizo 3 intercepciones, 2 despejes, 9 quites y nunca fue regateado. Pero se fue feliz.

“La idea era ganar, como lo hicimos. No veníamos a empatar o perder, porque somos un equipo muy competitivo. Me siento muy cansado la verdad (entre risas), pero estoy muy contento por el esfuerzo que hice porque sé que valió la pena. Me voy muy feliz”, dijo Moi.

En Brighton están contentos con él y ya lo presumen. “Vino desde Ecuador para ganar el Balón de Oro. ¡Qué jugador!”, publicó el club en su cuenta de Twitter.

Incluso su técnico Graham Potter destacó su nivel en entrevista con el medio Sussexlive. “Creo que su actuación fue impresionante. No es tan viejo y todavía se está adaptando y aprendiendo, pero tiene grandes cualidades, es fantástico, realmente lo es”.