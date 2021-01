Madelin Riera: Quisiera decir algún día que me pagan bien en el fútbol

Madeline Riera es la chica más explosiva del fútbol femenino en el Ecuador. En dos años lleva 64 goles, 44 en el 2019 con el Deportivo Cuenca y 20 con El Nacional en el 2020. Juega desde el 2012, pero no lleva un registro oficial de cuántas anotaciones ha convertido en toda su carrera. También, es parte de las históricas que llegaron al primer mundial absoluto femenino (Canadá 2015), de la mano de la ecuatoriana Vanessa Arauz. En esa cita, que hasta ahora es la única experiencia mundialista para el país, ella jugó como lateral por derecha.

Dos años y 64 goles. Eso es una locura.

Para mí es muy emocionante todo lo que estoy pasando en mi vida deportiva. Jamás pensé tener tantos goles, los 44 del 2019 y los 20 de 2020, en un torneo que fue tan corto por el problema de la COVID-19. Es algo lindo, me siento orgullosa de lo que ha pasado, pero las gracias son para Dios y para mis compañeros.

¿Algún registro de goles?

Siempre he querido tener un registro, pero no he podido. Desde el 2012 arranqué jugando, solo recuerdo que en los dos últimos años hice 64 y que la locura de los 44 fue en 2019. Escucho varias cifras, que son altas, pero no sé si son reales.

¿Siempre delantera?

No. Antes era marcadora derecha en la selección y siempre volante 8, pero ese es mi puesto; ahora subo mucho a hacer los goles. Estos dos últimos años ha sido noticia en todas las fechas de la Superliga femenina. Me siento contenta, porque mucha gente sabe de lo que uno hace en las canchas. Le cuento que estuve en una fiesta y el chico que animaba la fiesta dijo que Madeline Riera estaba presente. La gente me pedía fotos y autógrafos, me daba emoción y un poco de vergüenza. Es lindo lo que me pasa. Esto me servirá para cuando tenga mis hijos decirles quién fue Madeline Riera, quién fue su madre.

El fútbol femenino no es bien remunerado. ¿Cómo hace con los gastos?

Es verdad, no es bien remunerado. Quisiera algún día poder decir que nos pagan bien, un sueldo bueno. Que me digan ‘Madeline, toma 1.000 dólares, es tu sueldo’. Sería una alegría gigante. Sería algo emocionante. Sé que eso va a tardar mucho. Ojalá que los auspiciantes se unan. Nosotros también somos como los hombres, jugamos fútbol, damos ese valor a este deporte. A veces no he tenido ni para el pasaje, pero la familia y amigos me han dado la mano.

Habló de los hijos. ¿Están en proyecto o solo es un sueño?

Quiero tener mis hijos. He hablado con mi mamá, ella quiere que siga jugando, pero le digo que yo quiero tener hijos. Se imaginan que termino de jugar a los 40 años, ya va a ser difícil tenerlos.

¿Tiene novio?

Sí. Y no solo uno, son como tres. Perdón, mentira... era broma, no vaya a poner esa declaración porque mi novio siempre está conmigo, lo adoro, me apoya en todo. Sé que vendrán los bebés.

¿Qué dice la familia?

Mi mamá es mi fan número uno. Ella iba al estadio, pero en 2020 solo nos veía por televisión. Es una locura en la casa, toda la familia se reúne, hasta ponen el televisor y los parlantes fuera de la casa.

Su mami festeja los goles como si los hubiera marcado ella. Me cuenta que una vez hasta lanzó una silla al aire de la emoción.

La familia es el mejor respaldo que tenemos las jugadoras de fútbol.

Es la reina del fútbol femenino en los goles, ha estado en un Mundial. ¿Qué sueño le hace falta cumplir?

Hay uno en especial, uno que solo le pido a Dios poder hacerlo realidad. Claro que tener hijos es uno que tengo, pero el que deseo que se haga realidad es poder tener frente a frente a mi padre, que está en Estados Unidos. Son 26 años y todos los días me imagino cómo será ese abrazo. Es algo que anhelo hacer lo más pronto. No quiero seguir hablando de ese tema, me pongo a llorar; pero la verdad es que quiero tenerlo y abrazarlo. Él está siempre pendiente, me manda felicitaciones, me dice que soy su adoración; pero yo quiero verlo, tenerlo frente a frente. Cada vez que me tocan este tema, lloro demasiado.

Perdón por tocar el tema.

No, gracias a usted, por sacar una lágrima por mi padre. Pero tengo fe de que muy pronto haré realidad ese gran sueño.

Volvamos al fútbol. ¿Cuántos pares de zapatos tiene?

Son cuatro pares de pupos; pero también tengo de taco, hartísimos, creo que la misma cantidad de goles.

¿Qué se viene?

Tenemos Copa Libertadores y Superliga femenina, pero nos gustaría que el apoyo de los dirigentes y los auspiciantes se haga presente. Queremos que todos nos den la mano para que el balompié femenino se haga fuerte. Y que salgan más chicas a jugar este deporte que es lo más lindo que me ha pasado. Sin esa ayuda cada vez será más difícil.