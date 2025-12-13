Expreso
Macará
Ante el Cuenca, Macará quiere hacer respetar su localía en el Bellavista de Ambato.cortesía

Macará vs Deportivo Cuenca EN VIVO: horario y canales del duelo por LigaPro 2025

Se disputa un duelo clave del hexagonal 2 de la LigaPro, con cupos a la Copa Sudamericana en juego

  • Redacción Expreso

Macará y Deportivo Cuenca se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la jornada 9 del hexagonal 2 de la LigaPro 2025, en un duelo determinante que entrega dos cupos a la fase previa de la Copa Sudamericana y define posiciones claves.

El conjunto guaytambo llega como protagonista del grupo. Macará lidera el hexagonal con 59 puntos, rendimiento que le permitió asegurar anticipadamente su clasificación a un torneo continental, aunque busca cerrar la fase como líder absoluto ante su gente.

Deportivo Cuenca afronta el compromiso con urgencia competitiva. El cuadro morlaco es tercero con 53 unidades y necesita sumar para mantenerse en zona de clasificación internacional, por lo que promete un planteamiento intenso en un escenario históricamente complicado.

Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca busca la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.Archivo
El partido entre Macará y Deportivo Cuenca se disputará en el estadio Bellavista de Ambato, recinto que suele marcar diferencia por la altura y el apoyo local, factores que pueden incidir en el desarrollo táctico del encuentro de LigaPro.

Día, hora y dónde ver EN VIVO

El duelo está programado para este sábado 13 de diciembre, desde las 15:30 (hora Ecuador). La transmisión EN VIVO será por señal abierta en Teleamazonas y por cable mediante Zapping Sports y El Canal del Fútbol, opciones oficiales del torneo.

