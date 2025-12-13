Macará vs Deportivo Cuenca EN VIVO: horario y canales del duelo por LigaPro 2025

Se disputa un duelo clave del hexagonal 2 de la LigaPro, con cupos a la Copa Sudamericana en juego

Ante el Cuenca, Macará quiere hacer respetar su localía en el Bellavista de Ambato.

Macará y Deportivo Cuenca se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la jornada 9 del hexagonal 2 de la LigaPro 2025, en un duelo determinante que entrega dos cupos a la fase previa de la Copa Sudamericana y define posiciones claves.

El conjunto guaytambo llega como protagonista del grupo. Macará lidera el hexagonal con 59 puntos, rendimiento que le permitió asegurar anticipadamente su clasificación a un torneo continental, aunque busca cerrar la fase como líder absoluto ante su gente.

(Lea también: Nuevo formato de LigaPro: las razones internas y modelos que se analizan para 2026)

Deportivo Cuenca afronta el compromiso con urgencia competitiva. El cuadro morlaco es tercero con 53 unidades y necesita sumar para mantenerse en zona de clasificación internacional, por lo que promete un planteamiento intenso en un escenario históricamente complicado.

Deportivo Cuenca busca la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Archivo

El Barcelona SC vs Inter Miami genera entusiasmo y críticas entre hinchas toreros Leer más

El partido entre Macará y Deportivo Cuenca se disputará en el estadio Bellavista de Ambato, recinto que suele marcar diferencia por la altura y el apoyo local, factores que pueden incidir en el desarrollo táctico del encuentro de LigaPro.

RELACIONADAS FIFA recibe 5 millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026

Día, hora y dónde ver EN VIVO

El duelo está programado para este sábado 13 de diciembre, desde las 15:30 (hora Ecuador). La transmisión EN VIVO será por señal abierta en Teleamazonas y por cable mediante Zapping Sports y El Canal del Fútbol, opciones oficiales del torneo.

𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀, 𝗡𝗼𝘀 𝗩𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗮 💙🏟️



¡Este sábado jugamos en casa y queremos sentir tu aliento desde las gradas! 💙



Niños hasta 12 años GRATIS



Adquiere ya tus entradas 👉🏻https://t.co/UBMaJb8QJI#JuntosPorLaSudamericana#JugamosTodos… pic.twitter.com/XUZogbfYb0 — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) December 11, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!