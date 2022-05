Luis Zubeldía fue claro desde que volvió a Liga de Quito. Su primer objetivo fue revisar al equipo principal, la reserva y las divisiones formativas, antes de determinar el tipo de refuerzos para la segunda parte del año.

Y, gracias a ese primer barrido ya aumentó el abanico de posibilidades. El lateral izquierdo, Jean Carlos Quiñónez, y el delantero, Bryan de Jesús, forman parte de sus opciones para la búsqueda del doble objetivo del semestre: los octavos de final de la Copa Sudamericana y el liderato de la primera etapa de LigaPro.

Ambos, por coincidencia, debutaron el fin de semana contra Delfín. Quiñónez jugó ante un problema muscular que acusó Luis Ayala.

Zubeldía no dudó en darle la oportunidad al futbolista de 20 años. Después de todo, no se trataba de una improvisación. Tres días atrás, él había jugado en un encuentro amistoso que armó el cuerpo técnico albo.

“Aún tiene cosas por corregir como el posicionamiento en las pelotas filtradas, pero eso lo tendrá con los partidos. Está en buen camino”, dijo.

Para él, lo más importante es que Quiñónez agarró confianza. “Los jóvenes no se sueltan si no les dan un lugar, la idea es que se suelte. Claro, el futuro de él estará en sus manos, no en las mías”.

Bryan de Jesús también estuvo en ese amistoso, saltó al campo contra Delfín y marcó el gol del triunfo. Allí demostró que está para jugar algunos minutos. “La idea es que se ponga mejor físicamente. Lo bueno es que tiene ganas y nosotros confiamos en él”, agregó.

Pero, como lo advirtió el Príncipe, los llevará poco a poco. Por eso, esta noche ellos esperarán en el banco de suplentes, en el duelo contra Defensa y Justicia, por la quinta fecha del grupo F de la Copa Sudamericana, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En este partido, el albo se juega gran parte de su permanencia en el torneo internacional. Por ahora se encuentra en un mano a mano con Atlético Goianiense por el primer lugar. Ambos tienen nueve puntos.