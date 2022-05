Faltan dos fechas para que termine la primera etapa de la LigaPro, pero la dirigencia de Barcelona ya trabaja en los refuerzos para el segundo semestre de competencia y, entre las opciones, está un exjugador de los canarios: Fidel Martínez.

“Es una opción que manejamos para el equipo, pero todavía no hay nada cerrado”, reveló una fuente cercana al Ídolo, quien pidió que no se revele su identidad, sobre el ecuatoriano que milita en Querétaro, de México, equipo al que llegó el 6 de diciembre de 2021.

Mientras tanto, Alegría y Atrevimiento se encuentra de vacaciones en las playas de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. En un video publicado en su cuenta de Instagram (@fidelmar1115), se lo puede ver haciendo cascaritas y de fondo estaba el hotel Burj Al Arab, el más lujoso del mundo.

A pesar de que los Gallos Blancos terminaron la competencia el pasado 30 de abril en el Apertura de la LigaMX, ya que no clasificaron a la fase final, Martínez no juega desde el 1 de marzo, que fue titular en el empate (1-1) ante América.

En el torneo doméstico se jugaron 17 fechas, pero solo fue considerado en tres. Aparte, que no marcó ni asistió. La última vez que brilló, lo hizo con Barcelona (2019-2020), ya que marcó 28 tantos en 46 partidos.

El periodista deportivo Adrián Esparza, de TUDN México, reveló que Martínez no se logró asentar en Querétaro, a pesar de que ya conocía la liga y compartía camerino con sus compatriotas Jefferson Montero y José ‘Tin’ Angulo.

Por aquella razón, su salida no sorprendería. “Con Martínez no pasó nada acá, no se acomodó en el equipo. Querétaro es un club que no da competencia en la liga, en este Apertura quedó en el puesto 17 de 18. No sorprendería la salida de él”, dijo.

Una de las razones que haría viable la vuelta de Martínez es que el ofensivo quiere minutos, debido a que busca ganarse un puesto en la Tri para el Mundial de Qatar.