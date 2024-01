Luis Muentes: “Fueron separados árbitros que tuvieron actos de corrupción”

Críticas, señalamientos y acusaciones de amaños de partidos rodean al arbitraje ecuatoriano que busca desarrollarse y sobresalir ante situaciones adversas. Quizás es el gremio menos atendido o valorado; sin embargo, hay quienes afrontan todas estas particularidades en búsqueda del crecimiento profesional de los réferis en conjunto con el fútbol del país y quienes lo organizan.

Es así como lo entiende Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEDAF), quien aclaró a EXPRESO el tema de las deudas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero también ‘disparó’ contra las supuestas persecuciones de dirigentes de clubes.

¿Cuál fue el balance de los árbitros luego de la temporada 2023?

Nosotros no empezamos bien el año, a mediados tuvimos algunos baches, pero se fue avanzando el tiempo y nos fuimos familiarizando con el VAR. Entraron un poco más en confianza, al igual que los jugadores, porque todo es un entorno. Yo no me conformo con las cosas a medias, creo que el arbitraje ecuatoriano tiene mucha más capacidad de la que ha demostrado y nosotros ambicionamos el nivel internacional, para eso tenemos que estar bien primero casa adentro.

¿Se ha logrado obtener más apoyo para los árbitros con LigaPro?

No podemos enfocarnos en que si LigaPro les paga a los 100 árbitros (de los cerca de mil agremiados) que han venido actuando, sino en todo el entorno, porque no todo es dinero. Hubo inestabilidad e irrespeto muchas veces al árbitro, también acusaciones de robos de parte de algunos dirigentes, pero cuando se les pide que demuestren, no lo hacen. Eso queda en el ambiente y el hincha pierde la credibilidad en el árbitro y el fútbol en general. Siempre he dicho que si hay un árbitro corrupto, entonces hay un dirigente que lo compra o corrompe, eso se ha venido dando y tenemos que luchar contra todas esas cosas. Tenemos árbitros jóvenes con enormes condiciones, esperemos darles un mejor ambiente para que no sean consumidos por eso.

Con Carlos Manzur (en su momento presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje) mencionaron que hubo árbitros inmersos en actos de corrupción. ¿Por qué no se revelaron nombres?

No es fácil decir públicamente cuáles son los nombres porque no somos Fiscalía. Hicimos una denuncia internamente, nos reunimos con toda la Comisión Nacional de Arbitraje y su presidente de la época y reconocimos los nombres, ellos fueron sacados del arbitraje. No solo eran árbitros activos, sino también gente que conocía el interior y estaban rondando siempre. Fue muy triste escuchar audios de todo lo que se dio. El abogado Manzur decidió que no se diga quiénes fueron por un tema de investigación.

¿Cuál fue el proceder del gremio arbitral ante esa situación?

Llegó un punto en el que todo el mundo te acusa y uno se siente frustrado de no poder hacer mayor cosa porque quienes hacen e investigan el fútbol ecuatoriano son los dirigentes. Yo conocí plenamente lo que estuvo sucediendo y hasta tengo las denuncias que hicimos, muchas veces nos peleamos con nuestros propios amigos dentro del arbitraje porque había gente que escondía bajo la alfombra algunas cosas.

Hemos escuchado audios de dirigentes y muchos que andan haciendo sus artimañas dentro del fútbol. Con los propios directivos debemos de revisar qué está pasando.

Luis Muentes junto a Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. ARCHIVO / EXPRESO

En el partido de Segunda Categoría entre Deportivo Quevedo y Leones del Norte (noviembre de 2023), en el camerino de árbitros del estadio 7 de Octubre fueron encontrados fajos de billetes. ¿Qué ocurrió con esos jueces?

Los árbitros fueron acusados de ser deshonestos porque fueron los primeros en denunciar. Fue muy penoso porque vulneraron toda la seguridad y pudo haber sido más lamentable. Ya a nosotros no nos compete investigar de dónde viene ese dinero. Hay muchos intereses en el fútbol y algunos se prestan para este tipo de situaciones que gracias a Dios el arbitraje ecuatoriano no ha caído en eso, aunque muchas veces ha habido intentos, personalmente también fui provocado. Se demostró que los árbitros son honestos y que hay gente perversa.

¿Cómo hacer para evitar que los árbitros caigan en actos de corrupción?

En 2023 ingresamos nuestra documentación como lo exige la FIFA, para que el gremio sea parte integral de conformación de la FEF, tenga voz y voto, sea parte de los congresos. De ahí queremos arrancar con todo este tipo de situaciones. Que el árbitro que no esté alineado a esos principios sea desenmascarado, pero así también el dirigente que se deje llevar por el calor del resultado. Hay que hacer un trabajo en conjunto. Este año el arbitraje ha estado fuera de esto (corrupción), porque en temporadas anteriores los mismos dirigentes salían a decir tantas barbaridades. Más bien he escuchado de dirigentes de clubes, de jugadores y son ellos los que deben hablarlo porque hay una comisión de ética e integridad. Nosotros estuvimos apartados del tema, pero sí hay que ver cómo nos puede ir perjudicando.

¿Los árbitros fueron amedrentados en 2023 para condicionar sus actuaciones?

Es lamentable que hayamos tenido que recibir amenazas que casi todas las veces no se identifican, entonces uno puede creer tantas cosas y por eso no se llega aclarar de dónde vienen. Estamos en una sociedad convulsionada y el fútbol no está fuera de esta problemática.

¿Viven con miedo los agremiados?

Por supuesto, cuando ya en nuestro país asesinan a un candidato presidencial en medio de policías y guardaespaldas, qué se puede esperar. Es difícil. Anhelamos encontrar una salida más allá de la parte deportiva.

Luis Muentes destacó el nivel de Augusto Aragón en 2023. ARCHIVO / EXPRESO

¿Cómo ve la actualidad del referato en el país y su evolución?

Las estadísticas dicen que el fútbol ecuatoriano ha crecido muchísimo, pero el arbitraje se ha quedado en el tiempo porque estuvimos primeros en un mundial (Italia 90 con Elías Jácome), luego en una final (Brasil 2014 con Carlos Vera), pero nos hemos quedado rezagados al nivel de nuestro fútbol.

En el 2014 el arbitraje ecuatoriano estuvo en su máximo nivel cuando el mejor árbitro de la historia, Carlos Vera, estuvo en la final del mundial (en Brasil). En ese año nosotros decíamos “aquí no nos detiene nadie”. Se jugó la final inédita entre Barcelona y Emelec, en la que los dos partidos fueron muy bien dirigidos, independientemente de las cosas que se dicen.

¿Cuál es su apreciación de los árbitros que sobresalieron en 2023?

Buena, por algo Guillermo Guerrero y Augusto Aragón dirigieron la final, pero seguimos teniendo árbitros con mucha experiencia como Luis Quiroz y otros jóvenes como Juan Carlos Andrade. En el caso de Bryan Loaiza, no es fácil para un réferi en su primer año de escarapela FIFA dirigir dos Clásicos del Astillero, y hacerlo de la manera que lo hizo. He conversado con él porque creo que tenemos un árbitro con mucho futuro y condiciones, hay que saber crear el ambiente para que el arbitraje ecuatoriano siga creciendo.

Augusto Aragón dijo que la deuda de Ecuafútbol con los árbitros es impagable. ¿Es cierto lo expresado por el central?

Cuando alguien quiere causar escándalo, dice que le deben desde 2018. Eran 15 mil dólares que se deben de 2018, es lo que refleja el estado de cuenta de todos los árbitros ecuatorianos, entonces eso es lo lamentable. Yo hablé con Aragón y le dije que a veces hablamos lo que no conocemos, entonces hay que conocerlo bien. Si hay un árbitro al que se le debe desde 2018 que ayude a buscar la solución. Decir que es impagable, imposible. Nosotros hicimos un acuerdo a partir de mayo con el presidente de la Ecuafútbol (Francisco Egas) para pagar en 18 meses y saldar todo. Aún tenemos tiempo para sanear todas esas deudas.

