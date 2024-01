Gonzalo Valle resalta que aprenderá de Dida Domínguez en Liga de Quito

Gonzalo Valle se convirtió en el primer refuerzo que sumó Liga de Quito en la nueva era bajo la administración total del directorio del club. El golero, que tenía definido hace varios meses que su futuro estaría en el cuadro albo, confesó que esperaba el llamado para viajar a Quito y unirse a los entrenamientos.

“Estaba ansioso esperando que me digan cuándo presentarme, quería entrenar, conocer el complejo, a mis nuevos compañeros. Liga será el segundo club en mi carrera, en Guayaquil City estuve desde el 2010, cuando era River Ecuador, estoy muy agradecido con ellos”, detalló el golero.

Resaltó que ahora como parte de los azucenas buscará obtener más conocimientos en el arco al compartir prácticas como Alexander Domínguez y tener en el cuerpo técnico a otro experimentado exarquero como Adrián Gabbarini.

“Voy a aprender de ellos, estoy en un lugar donde puedo conseguir muchas cosas. Me exijo mucho más al estar con uno de los mejores arqueros del país como es Domínguez”, señaló Valle.

Contó que Dida junto a Ezequiel Piovi fueron quienes le dieron la bienvenida en su primer día como albo y destacó que “estar en Liga me despierta una gran ilusión, es un equipo que compite siempre a nivel local e internacional”.

Gonzalo dedicó este nuevo paso en su carrera a su familia, de quien confesó fueron claves para que siga en el fútbol. “No me dejaron caer en un momento que quería dejar este deporte. Me vieron sufrir, quería tirar la toalla y me hicieron convencer que tenía mucho por crecer y así se está dando”, manifestó el arquero que llevará el dorsal 1 en la U.

