Liga de Quito: Josep Alcácer y el mayor reto de su carrera

Pese a que su nombre ya se dio como un hecho desde la semana anterior, la tarde del viernes 12 de enero se presentó oficialmente al español Josep Alcácer como entrenador de Liga de Quito.

NBA subiría el valor por los derechos de televisión Leer más

El estratega europeo confesó que lleva desde inicios del mes en el país desarrollando a cabo la planificación para encarar la LigaPro, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores.

"Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Asumo el mayor reto de mi carrera, me he preparado toda mi vida para esto", afirmó Alcácer.

Sobre los cuestionamientos a su falta de experiencia afirmó que "he compartido con grandes cuerpos técnicos. No dejaría a mi familia y mis hijos si no estuviera en la capacidad de liderar este proyecto".

De la idea que busca implantar en los albos indicó que quiere un equipo "que juegue bien, que sea equilibrado. Lo mejor que he encontrado en la plantilla es la unidad del vestuario, es comprometida".

Como parte de su cuerpo técnico resalta la figura de Adrián Gabbarini, quien anunció su retiro de las canchas para dar el salto al banquillo, de quien dijo "es una ayuda increíble, es muy respetado por la plantilla y me ayuda al conocimiento de la plantilla. Está en el momento del cambio del chip de un lado al otro".

PROYECTO INTEGRAL

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, dio a conocer que para la elección de Alcácer se desarrolló una mesa técnica para analizar las diversas alternativas.

"Tuvimos varias opciones en Argentina, pero no se dieron. También en Europa y después de varias reuniones vimos el proyecto que nos presentó Josep para un solo trabajo en el primer equipo y formativas además de su ímpetu, las ganas por venir a Liga", contó.

Chelsea y Moisés Caicedo buscan recuperarse en Premier League Leer más

El dirigente, que resaltó se inicia un nuevo ciclo en los azucenas tras la salida de la comisión especial de fútbol, dijo que "este año queremos nuevamente estar en las finales. Con este nuevo cuerpo técnico apuntamos a obtener títulos".

Sobre los refuerzos, Álvarez indicó que se sumó el arquero Gonzalo Valle y que se acordó la renovación del ofensivo argentino Lisandro Alzugaray.

Agregó que están en las negociaciones por otros refuerzos extranjeros entre los que se encuentra el volante boliviano Gabriel Villamil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!