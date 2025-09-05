Expreso
Luis Enrique
El estratega español del PSG, Luis Enrique (i), felicita al defensa ecuatoriano Willian Pacho.archivo

Luis Enrique será operado tras fractura de clavícula en accidente de bicicleta

El PSG confirmó que su entrenador Luis Enrique sufrió el percance este  viernes 5 de septiembre

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain, será operado de una fractura de clavícula, tras sufrir este viernes 5 de septiembre un accidente mientras montaba en bicicleta, tal y como informó el club francés en sus redes sociales.

"El París Saint-Germain desea expresar todo su apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club ofrecerá más información en breve", publicó en la red social X el vigente campeón de la Champions League y de la Supercopa europea.

Luis Enrique
Luis Enrique, defensa español del PSG.cortesía

El extécnico del F.C. Barcelona y de la selección española fue atendido por los servicios de emergencia y tendrá que pasar por quirófano. Su equipo tiene por delante el partido liguero ante el Lens el domingo 14, mientras que el miércoles 17 debutará en la máxima competición europea de clubes contra el Atalanta italiano.

Tras su retirada de los terrenos de juego, en 2004, el exfutbolista del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un auténtico aficionado al ciclismo, participando incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.

