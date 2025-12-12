Expreso
José Cusnia y Luis Alfonso Chango en el desfile de Nueva York.
Los ecuatorianos José Cusnia y Luis Alfonso Chango serán conferencistas en Estados Unidos.Cortesía

Luis Chango llevará la historia de Mushuc Runa a conferencias en Estados Unidos

José Cusnia culminó la histórica maratón de postas Gánale al Sol y anunció la participación de Luis Chango como conferencista

José Cusnia volvió a desafiar los límites del deporte extremo y del espíritu humano. El atleta y empresario ecuatorianos en Estados Unidos culminó la mega maratón de postas Gánale al Sol, una exigente travesía de 3.701 kilómetros, que se inició en Laredo, México, y finalizó en Meriden, Connecticut, marcando un hito para la comunidad latina en Estados Unidos.

La competencia reunió a participantes de distintos países y fue ampliamente comentada por la prensa estadounidense, no solo por la distancia recorrida, sino por el mensaje que dejó: resiliencia, identidad y trabajo en equipo. Tras ese logro, Cusnia anunció un nuevo paso para el crecimiento del proyecto Gánale al Sol: la presencia de Luis Alfonso Chango, principal del equipo de fútbol Mushuc Runa, como conferencista principal del evento que se desarrollará el 17 y 18 de diciembre en el Toyota Oakdale Theatre de Wallingford.

luis chango mushuc runa ssj
Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio y dueño del club Mushuc Runa.cortesia

Chango ahora dará charlas

Chango, creador y visionario de Mushuc Runa, aceptó la invitación y destacó la importancia de compartir su experiencia con la comunidad latina migrante. “Soy el creador y mentalizador de las marcas Mushuc Runa y Luis Alfonso Chango. Gracias por la invitación a la comunidad de soñadores en Estados Unidos”, expresó en un video dirigido a los asistentes.

Cusnia resaltó que esta participación se intentó concretar desde hace dos años, con el objetivo de mostrar cómo un proyecto nacido desde las raíces indígenas logró posicionarse como una marca deportiva reconocida a nivel internacional. Ambos comparten un origen humilde y una historia de lucha: Cusnia nació en Chimborazo, fue lustrabotas en su infancia y migró en 2008 en busca de oportunidades laborales.

“La maratón fue una locura, algo histórico, pero sirvió para mostrar lo que podemos hacer los latinos cuando creemos en nosotros”, afirmó Cusnia, hoy vinculado al sector de bienes raíces. Gánale al Sol se consolida así como una plataforma de inspiración y liderazgo latino.

