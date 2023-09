Mushuc Runa: Luis Chango dice que la buena racha del equipo no es casualidad

De una etapa a otra Mushuc Runa ha tenido un cambio radical. El elenco ambateño pasó de estar al borde del descenso, a ser el actual puntero de la LigaPro.

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio y principal directivo del Ponchito, se encuentra satisfecho e ilusionado con una posible final a la que podría acceder su equipo, por primera vez en la historia.

El directivo le explicó a EXPRESO que esta mejoría se debe a las decisiones que tomaron antes de que finalice la primera etapa del torneo nacional, en la que se ubicaron en la penúltima casilla, con 13 puntos.

“Vamos seis fechas (de la segunda etapa) invictos y esto no es casualidad, es producto de las decisión acertada que tomamos. Establecimos prioridades, como salvar la categoría y buscar algún cupo internacional. Hasta ahora lo primero lo hemos conseguido y estamos satisfechos”, dice el titular ambateño.

El elenco ambateño de Mushuc Runa lidera actualmente la segunda etapa de la LigaPro. API

Chango acota que una de las principales decisiones que tomaron fue la de separar al estratega ecuatoriano Geovanny Cumbicus (29 de mayo).

“El profesor Cumbicus no encontró el equipo ideal, no estaba poniendo a los jugadores que debían ser titulares y apenas sumó nueve puntos. Por eso decidimos contratar a Renato Salas, con quien se mejoró y se cambió el estilo de juego. Con su llegada el equipo cambió rápidamente de mentalidad”.

Aunque Salas pasa un momento dulce con el Ponchito, Chango revela que el DT ecuatoriano tuvo sus dudas en aceptar el cargo.

“Salas es hombre de la casa, le tenemos mucha confianza, pero cuando le propuse llegar al primer equipo me dijo que sentía ‘que no era el momento’. Le dije ¿lo tomas o lo dejas? y afortunadamente aceptó”.

Pero más allá del cambio del cuerpo técnico, el directivo del Ponchito asegura que la parte económica ha sido un factor clave en la mejoría de Mushuc Runa.

“Acá somos un equipo que siempre está al día en los pagos y se cumple con los premios establecidos. Se les da todas las comodidades, como viajes en avión, hacemos asados para el grupo. Pero así como cumplimos, exigimos también que se entreguen al proyecto. Por ahora no hemos tenido que sacar la ortiga para reprender al grupo (risas)”.

Chango detalla que los premios económicos, por ganar partidos y alcanzar objetivos, están entre los seis mil, diez mil y quince mil dólares. Uno de estos montos se reparte entre toda la plantilla.

“Todos los premios están detallados, escritos. Todo por mutuo acuerdo con los jugadores, pero así como ganan, también hay castigos. Por ejemplo, si ellos pierden ante Emelec (23 de septiembre) deberán devolver lo que ganaron ante Delfín (fecha 6)”.

El presidente del Ponchito resalta el nivel que están teniendo jugadores como los argentino Diego Ledesma, Sergio González y Facundo Rivero, y los ecuatorianos Charles Vélez y Jorge Pinos, aunque no se guarda nada al criticar el bajo nivel de otros, como el zaguero nacional Moisés Corozo.

“Estamos contentos con lo que vienen realizando. Han mejorado mucho y eso ha permitido que el equipo vaya bien. Aunque uno de los que ha rendido muy poco es Moisés Corozo, ha sido un despilfarro de dinero para nosotros. Por ahora no es momento de decirle gracias, ya que no queremos dañar el grupo, pero no ha aportado en nada”.

Chango no esconde su deseo que Mushuc Runa termine en la primera posición, aunque reconoce que quedan partidos complicados.

“El sábado (23 de septiembre) nos toca Emelec, un equipo muy difícil. Luego nos quedan ocho partidos más, esperamos mantener el nivel y alcanzar ese objetivo de llegar a la final. Si se lo sueña y trabaja, nada es imposible”.

