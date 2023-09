Santiago Quintero va ahora por el proyecto ‘León de las Nieves’

La experiencia en el Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo con 8.125 msnm, en Pakistán, para el montañista ecuatoriano Santiago Quintero significó un nuevo aprendizaje en su proyecto de coronar las 14 montañas más altas del mundo, sin ayuda de oxígeno artificial.

El quiteño no pudo completar la expedición, pero la situación lejos de desanimarlo lo fortaleció y motiva a seguir con el objetivo, que al momento suma ya ocho cumbres conquistadas.

“Creo que he madurado, porque ya no tomo riesgos sin considerar las consecuencias. Además, cuando no consigo coronar una cumbre no me desmotivó, al contrario, saco lo mejor de cada situación”, precisó Quintero a EXPRESO.

Y es que las adversidades han sido parte de la vida del quiteño de 48 años, quien en 2002 perdió parte de sus pies por congelaciones cuando estaba en el Aconcagua (Chile) y desde ese momento escala con prótesis.

El primer problema que enfrentó el ecuatoriano en el Nanga Parbat fue un quebranto de salud, luego de haber realizado el proceso de aclimatación por cerca de 21 días: sufrió una pequeña herida en el pie que llevó desde Ecuador.

“Llegué a Pakistán con una leve herida que se volvió a abrir en la montaña y se me infectó, de inmediato dije: hasta aquí llegó la expedición, pero mi médico (Christian Ortiz) me recomendó que tomé ciprofloxacina que por suerte encontré entre los otros montañistas y pude superar la situación”, contó Quinteros.

No obstante, el medicamento, de fuerte composición, le descompuso el estómago y generó deshidratación que tampoco le quitó las ganas de lograr la cumbre, ascenso previsto para el 1 de julio a las 19:00.

Ya cuando tenía todo listo para salir de acuerdo con el cronograma, Quinteros se fijó que el grupo de sherpas o guías que le iba a abrir la ruta no salió a la hora planificada por esperar a los otros escaladores que iban a subir con ayuda de oxígeno artificial.

Al final la salida se dio a las 22:00, con tres horas de retraso. “En esa montaña es súper clave salir temprano, si hubiéramos salido a las 19:00 estoy seguro que hacíamos la cumbre porque nos tardábamos casi un día en subir, llegar a la cumbre y bajar. Saliendo a las 10 de la noche era imposible volver con luz natural y seguro nos congelábamos”, mencionó.

Debido a los costos (solo la expedición al Nanga Parbat le significaron casi $35.000), y el poco apoyo que recibe del Estado, a través del Ministerio del Deporte, Santiago no alcanzaría a completar los 14 ocho mil, por lo que ya tiene otro proyecto en mente: “El leopardo de las nieves”.

El nuevo reto consiste en coronar las cumbres de cinco montañas de 7.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la ex Unión Soviética, algo que intentó en 2021, pero como se contagió de COVID-19 a 6.400 msnm no la pudo completar. Pero no se detendrá.

“He dedicado mi vida a este proyecto (coronar las 14 montañas más altas del mundo) y creo que es posible realizarlo, pero necesito apoyo para lograrlo”, sentenció.

El objetivo para el próximo año es buscar una de las montañas que le faltan para ir completando el proyecto, entre ellos serían los que están ubicados en Nepal, que son el Kanchenjunga (8.586 msnm), el Annapurna (8.091 msnm) o el Lhotse (8.516 msnm).

