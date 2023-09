Rafael Nadal, el final cada vez más cerca

El tenista español Rafael Nadal afirmó que su ilusión es “volver a jugar” y volver a sentirse “competitivo” y aclaró que aunque el 2024 “posiblemente” sea su último año como ya dijo, no lo puede confirmar todavía al cien por cien.

“Me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia; que la gente no se confunda. En la época en la que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos. No digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Pero no soy un iluso; soy consciente de las dificultades a las que me enfrento”, explicó.

“Una es insalvable, la edad. Y la otra son los problemas físicos que no me dejan entrenarme al 100% habitualmente. La unión de esas dos cosas hace que aspirar a algunos objetivos se antoje muy difícil o casi imposible. Eso no me quita la ilusión porque mi ilusión es volver a jugar y volver a sentirme competitivo. Después veremos dónde estoy y a partir de ahí me marcaré unos objetivos u otros”, añadió.

Sobre el 2024, indicó: “Dije que posiblemente fuera mi último año y lo mantengo. Pero no lo puedo confirmar... Hay muchas posibilidades de que sea mi último año porque veo cómo está mi cuerpo, pero no sé cómo estará en 3 o 4 meses”, cerró el español que hoy es 237 ATP.

"No tengo claro qué quiero hacer en el 2024, porque por mi forma de ser no lo puedo tener claro. Para mi la forma de encarar el año cambia por completo si uno tiene unos objetivos u otros. No puedo contestar a esa pregunta porque no lo sé. Ahora mismo no tengo ni la necesidad de responderme a mi", señaló.

Es por ello que su calendario está en el aire: "Soy realista y cauto porque la vida me ha llevado a eso. Uno nunca sabe dónde puede estar. ¿Cambia el escenario si en la temporada de tierra pienso que tengo alguna posibilidad real de ganar Roland Garros o no? Claro que cambia la forma de hacer el calendario".

