A los 42 años, Paolo Guerrero amplía su contrato con Alianza Lima hasta 2026

El máximo goleador internacional de Perú sigue vigente y ya fue presentado en el club limeño, donde aspira a retirarse

El delantero Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección de Perú y exjugador de Liga de Quito, celebró sus 42 años de edad con la firma de la ampliación de su contrato por el 2026 con Alianza Lima, equipo de su país del que es hincha confeso y con el que jugará la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores de este año.

“Paolo Guerrero renueva su vínculo con la blanquiazul. Seguimos juntos, seguimos creyendo”, anunció el club limeño en sus redes sociales.

En el anuncio oficial, Alianza publicó fotografías en las que se ve al artillero suscribiendo su nuevo contrato, acompañado por el director deportivo del equipo, Franco Navarro, y por exjugador Víctor ‘Pitín’ Zegarra.

Guerrero, que este 1 de enero cumplió 42 años, compartirá la ofensiva del Alianza en la temporada 2026 con jugadores como el nacional Luis Ramos y los argentinos Federico Girotti, Alan Cantero y Gaspar Gentile.

Según los registros, el máximo goleador de la historia de la selección peruana fue campeón con Liga de Ecuador en el histórico doblete de LigaPro y Copa Sudamericana 2023.

El equipo blanquiazul, que dejó partir este año al también argentino Hernán Barcos, máximo goleador extranjero de su historia, se apresta a celebrar sus 125 años de fundación, por lo que buscará ganar el título nacional y también evitar que Universitario de Deportes, su eterno rival, alcance un histórico tetracampeonato en la primera división del fútbol peruano.

