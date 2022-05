La 'mamá de la mamá' es un especial digital que EXPRESO ha preparado para homenajear a todas esas mujeres que no solo se han lucido tratando de ser las mejores madres para sus hijos, sino las mejores en cada una de las áreas que escogieron para sus vidas: desde la política, el deporte y el emprendimiento, hasta la música.

Lissette Antes es la verdadera 'mamá luchona'. Dice que no será ni la primera, ni la última deportista ecuatoriana de élite que comparta su actividad física con la de ser madre, pero está segura que bien puede ser el reflejo de todas las que se esfuerzan por compaginar estos dos roles, tan apasionantes, como complejos a la vez.

Su historia es singular. En 2016 dejó la lucha libre por una lesión en la espalda, tiempo en el que se convirtió en madre por primera vez; sin embargo volvió a las colchonetas en 2019 para llevarse el oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Ahí, estando en la cúspide de su carrera, como la mejor del continente a las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, recibió la noticia de que iba a ser madre por segunda ocasión, así que priorizó a su familia y se volvió a retirar. A inicios de este año volvió nuevamente.

"Quienes le dedicamos nuestra vida al deporte, creo saben que la actividad física es algo que está en nuestro ADN, tal como un hijo, así que muchas deben entenderme", manifiesta la nacida en Libertad, provincia de Santa Elena, pero formada deportivamente en Loja.

Prev Next La luchadora libre durante su último campamento de entrenamiento hace un mes en Portoviejo,Manabí, donde marcó su regreso. Cortesía

Antes en uno de los combates de los Juegos Panamericanos 2019 que le dieron la medalla de oro en los 57 kilogramos. Archivo

Su motivación permanente: los pequeños Judith y Myles Sánchez Antes. Cortesía

Con cuatro participaciones en Campeonatos Mundiales (fue quinta en 2014), el oro en los Juegos Panamericanos 2019 y dos clasificaciones a Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016), Lissette ha vivido personalmente las satisfacciones y desventuras del deporte. Y no se arrepiente de nada.

Hace poco más de 1 mes la luchadora tricolor concentró con la selección nacional por dos semanas en Portoviejo, provincia de Manabí, tras dos años de inactividad y ya con su última hija, Judith, de 1 año, 5 meses de edad.

"Fue muy difícil. Extrañaba todo. Myles, mi primer bebé, ya tiene 4 años, pero la última es muy pequeña. Sé que nada es fácil, más aún cuando uno tiene objetivos claros. Siempre habrá obstáculos o situaciones que nos provoquen tirar la toalla, pero hay que ser perseverante. Poner todo en manos de Dios. Sacrificio, esfuerzo, constancia y disciplina, son las claves", asegura.

Un día normal en la vida de Lissette como madre es levantarse muy temprano para dejar a los niños en la escuela, luego aprovecha que están en clases para entrenar, y ya por la tarde es su hermano quien se encarga de ver a los infantes, mientras ella debe acudir a dar clases en la Federación Deportiva de Loja, donde trabaja como entrenadora de lucha en categorías inferiores. Antes, entre el periodo 2016-2020, fue presidenta de esa matriz provincial del deporte

"Es todo un reto lo planteado (intentar clasificar a sus terceros Juegos Olímpicos, en París). Volví porque siento que puedo dar aún logros importantes al país. Cuando salí embarazada por segunda vez, luego del oro en los Juegos Panamericanos 2019, a poco de los Olímpicos de Tokio, sentí que le fallé a mucha gente que depositó todas sus esperanzas en mí, pero sobre todo a mí misma, no porque no deseara ser madre, sino porque estaba entrenando muy duro y la noticia me tomó por sorpresa... Pero si pude volver antes con un hijo, puedo con dos", comenta dejando soltar al final una sonrisa.

Antes, quien el 2 de mayo cumplió 31 años de edad, compitió ya el mes pasado en el Campeonato Nacional de lucha, donde tuvo participación en la categoría de los 57 kilogramos, y fue medalla de oro, ganando la clasificación al Panamericano Senior que este fin de semana se desarrollará en México, pero al que finalmente no podrá asistir debido que por su último retiro debe cumplir con un tiempo de espera a nivel internacional (6 meses) reglamentado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), algo que a la ecuatoriana no le desanima.

"Servirá para prepararme aún más y mejor. El profesor César Carrecedo me está dirigiendo a distancia. Actualmente hago trabajo de lucha, pero no tengo con quien trabajar la técnica. La idea es ir cada dos meses al concentrado en Manabí", apostilla Lissette, quien este domingo 8 de mayo pasará el Día de las Madres en Loja, con sus hijos Myles y Judith, y su esposo José Sánchez. El sueño rumbo a París 2024 ha empezado.