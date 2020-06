Lissette Antes, la dama de hierro tricolor que prefirió la maternidad

Apenas mide 1,67 m. Es linda y de figura delicada, pero atrás de esa apariencia se esconde el corazón de una guerrera que se transforma sobre la colchoneta, al punto de ser considerada como una de las figuras que la lucha sudamericana ha dado en los últimos tiempos.

Doce deportistas ecuatorianos del ciclo olímpico dieron positivo de coronavirus Leer más

Con 29 años, en la cúspide de su carrera y la posibilidad de clasificar a sus terceros Juegos Olímpicos, su corazón de madre pudo más. Como sucedió luego de Río 2016, Lissette Antes decidió dejar de lado su carrera para tener a su segundo hijo, pero esta vez será para siempre.

“No es que no quería seguir en actividad, pero junto a mi esposo (José Sánchez) analizamos y nos dimos cuenta que sería un poco más complicado, porque ser deportista de alto rendimiento requiere dedicar mucho tiempo para lograr algo grande. Mi primer hijo nació por cesárea y el segundo también será así, entonces no podría llegar bien al clasificatorio para Tokio (2021). La idea era retirarme luego de mis terceros Juegos Olímpicos (antes estuvo en Londres 2012 y Río 2016), así que optamos por adelantar el asunto”, afirma.

Lo extenso de la pandemia del coronavirus la hizo presa del estrés, al punto de seguir entrenando en su casa ubicada en el sector de Shushuhujuayco, norte de Loja, sin saber que estaba embarazada.

“Llevo 14 años en la actividad y me costó mucho tomar la decisión, pero al final nos dimos cuenta que sería lo mejor. Hoy recuerdo mis primeros pasos en el deporte. La lucha se me hacía un deporte tan tosco, yo decía que eso era para hombres y no la practicaría, incluso me ponía a llorar cuando no me salían las cosas o me golpeaban muy fuerte, porque soy muy sensible”, añade.

CASA ADENTRO

Su nuevo rol en casa lo compartirá con el de presidenta de la Federación Deportiva de Loja, buscando nuevas figuras para la provincia, eso sin descuidar el fortalecimiento de los lazos de amor con la familia.

En casa entrenaba con su esposo, quien también es luchador, incluyendo a su hijo Myles (de casi 3 años) a manera de juego. También aprovechó el tiempo libre en cosas positivas. “Estoy estudiando inglés y comparto las tareas del hogar junto a mi pareja, incluso aprendiendo nuevas recetas que vemos en internet, como los postres, el chaulafán y las pastas que son deliciosas”.

Sin la presión del entrenamiento diario, ahora podrá seguir escuchando las baladas que tanto le gustan, además de guiar al pequeño Myles en su camino hacia el jardín de infantes, compartiendo series como Hotel Transylvania, Pepa Pig, Patrulla Canina, entre otros.

“Por esto del embarazo a veces estoy con un poquito de malestar, pero mi esposo me ayuda mucho, especialmente en la cocina. Definitivamente creo que tomé la mejor decisión de mi vida”, concluye.

Además de participar en dos Juegos Olímpicos, Lissette Antes (categoría de 55 kilos) compitió en cuatro Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos.