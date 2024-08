LigaPro | Libertad vs. Delfín: ¿Cuándo y dónde ver el partido?

Uno 'vacila' ante la posibilidad de descender a la Serie B, mientras que el otro lucha por alejarse de los últimos puestos de la tabla acumulada. En este contexto, Libertad y Delfín se enfrentarán el sábado 31 de agosto en un partido correspondiente a la quinta jornada de la fase 2 de LigaPro.

El Estadio Reina del Cisne, en Loja, será el escenario de este intenso encuentro a partir de las 15:00. Ambos equipos llegan a este duelo tras caer en la fecha pasada, por lo que necesitan mejorar su rendimiento para seguir escalando posiciones en la tabla general.

Libertad se encuentra en una situación crítica, ocupando el último lugar de la clasificación anual con 8 puntos, a nueve unidades del Cumbayá, equipo que marca la zona de salvación con 15 puntos. Por su parte, Delfín se ubica en la decimotercera casilla con 16 puntos, lo que le otorga un margen de un solo punto para asegurar la permanencia en la categoría.

