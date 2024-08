Armando Paredes rompe el silencio y habla sobre supuesto problema en el Monumental

Dice que no dejará que manchen su buen nombre

El exjugador de fútbol Armando Paredes está de nuevo en el ojo de la tormenta. Se le acusa de haber llegado al estadio Monumental y de haber atropellado unos conos de seguridad, y al final, una grúa se llevó su carro.

El jugador, en un estado en la red social Instagram, dejó unas frases en las cuales detalla lo que hará y acusa que hay una campaña mediática en su contra.

Va a demandar a quien habla mal de él

En el comunicado dice: "Quiero exteriorizar estas líneas con toda sinceridad porque me encuentro en una situación muy incómoda, ya que he sido víctima del linchamiento mediático de cierto sector de la prensa amarillista y de uno o otro presentador deportivo que, sin fundamento ni argumentos, se ha encargado de liderar una campaña de desprestigio en contra de mi buen nombre", expresa Paredes, quien no afirma ni niega el problema en el estadio Monumental de Barcelona.

En el estadio Monumental habría sido el problema. MIGUEL CANALES LEON

Además, comenta que va a defenderse: "Hago pública mi decisión de presentar una acción de protección, ya que mis derechos constitucionales han sido violados. Mi equipo jurídico (abogados) se hará cargo de las declaraciones de ahora en adelante. Con este mensaje, dejo claro que me voy a defender hasta el final, porque el honor de mi buen nombre no puede ser vulnerado".

Dice Paredes en un evento más fuera del fútbol.

