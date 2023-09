LigaPro le hace seguimiento a denuncia de posible corrupción en el fútbol

Las alarmas dentro de la LigaPro están encendidas. Esto debido a una investigación que se estaría siguiendo, por un supuesto caso de corrupción en el fútbol ecuatoriano.

El 25 de septiembre, durante el programa ‘Federación Postera’ el periodista Joaquín Saavedra reveló que al Departamento de Corrupción de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano había llegado una denuncia, sobre un jugador que se habría hecho sacar una tarjeta amarilla, para obtener beneficios de apuestas.

Ante esta revelación, el director de dicho departamento de la LigaPro, Gabriel Drouet, le confirmó a EXPRESO que esta situación es real y que por ahora se están “realizando las investigaciones del caso”.

“Estamos tratando el tema a la interna. Se trata de un tema puntual con un jugador (no reveló el nombre) y se está investigando, para llegar al tema de amaños en general, que podrían afectar a la industria futbolística de la LigaPro”, dijo el directivo.

Hasta el momento ha sido posible conocer que este caso no ha sido denunciado aún en la Fiscalía, que habría ocurrido a inicios de la primera etapa y que el involucrado sería un jugador de un equipo de la Costa.

Juan Manuel Aguirre, expresidente del Deportivo Quito, afirmó que cuando estuvo al frente del cuadro chulla (hasta 2019) fue contactado para arreglar un partido.

“Recibí un par de llamadas en las que se ofrecía al arquero de un equipo con el que jugamos. Luego me llegué a enterar de que nuestros jugadores tenían la disposición de que se tiren en el área para que el árbitro pite penal”, develó Aguirre.

El exdirectivo acotó que quienes realizan este tipo de llamadas u ofrecimientos “no son dirigentes de los clubes, sino personas ajenas al fútbol”.

“No hemos presentado ninguna denuncia porque sabemos que la FEF no tiene la competencia para llegar hasta ese punto. En la Fiscalía podríamos llenar denuncias con lo que nos pasó, pero no creo que lleguemos a nada porque los teléfonos (desde los) que se contactaron con nosotros no tienen identificación, no reciben llamadas”, argumentó.

