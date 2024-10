LigaPro: Así se jugará la fecha 11 de la segunda etapa

La LigaPro ha anunciado una serie de cambios en los horarios de la fecha 11 de la segunda etapa. Esta decisión, motivada principalmente por los apagones.

RELACIONADAS Jorge Pinos y los problemas judiciales que lo alejan del arco

Abren la fecha Deportivo Cuenca e Independiente del Valle. Los 'Rayados' llegan con la firme intención de asegurar ganar la etapa y ser campeones y este partido resulta clave para sus aspiraciones.

Jorge Pinos rompe su silencio y desmiente a Luis Chango: “No estoy preso” Leer más

Barcelona SC se enfrentará a Delfín SC en el Monumental en un duelo que promete emociones fuertes. Los toreros buscarán consolidar su posición en la tabla acumulada y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Lea además: Álex Rangel, figura en Barcelona, no descarta un llamado a la selección ecuatoriana

Por su parte, Universidad Católica y Emelec se enfrentarán en un partido clave para ambos equipos, que necesitan sumar de a tres puntos para seguir en la pelea por los primeros lugares.

Así se jugará la fecha 11

Con Liga de Quito como líder absoluto con 22 puntos, se jugará según el nuevo horario y podrá ser vista a través de Zapping.

Viernes 25 de octubre: 15:00: D. Cuenca vs Independiente del Valle.

Sábado 26: 13:00: Libertad vs Aucas. 15:30: Católica vs Emelec. 18:00: Liga de Quito vs Mushuc Runa, este es uno de los partidos duros de la fecha.

Domingo 27: 12:00: Macará vs Cumbayá. 14:30: El Nacional vs Orense. 17:00: Barcelona vs Delfín. Lunes 28: Imbabura vs Técnico Universitario.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!