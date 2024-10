Álex Rangel, figura en Barcelona, no descarta un llamado a la selección ecuatoriana

Álex Rangel, de 22 años, se ha consolidado en la historia de los defensas goleadores en el Clásico del Astillero tras anotar el gol del triunfo de Barcelona sobre Emelec. El zaguero ha disputado 18 partidos con el Ídolo en la LigaPro, y su reciente gol ante el Bombillo es el segundo que marca en la Serie A; en 2023 ya había anotado uno vistiendo la camiseta de Técnico Universitario.

Es de hablar poco, disfruta del momento con los amarillos y ahora se enfoca en buscar la clasificación a la Copa Libertadores, que sería la segunda con los canarios.

- ¿Cómo lo recibieron en la casa después de haber marcado el gol de la victoria?

- Mi familia estaba muy alegre. Todos lo festejaron, ha sido algo grande.

- ¿Quién es el más contento de la familia?

- Mi hermana Lupita hasta lloró de alegría; creo que fue la que más disfrutó de todos. También estaba mi papá (Lupo), el hincha a muerte de Barcelona; son los más felices.

- ¿Había soñado con este momento en Barcelona?

- Sí, lo soñé, pero la realidad ha sido más linda: marcar goles y que el equipo gane. Ahora esperemos que, con la bendición de Dios, signifiquen los momentos alegres para todos.

- ¿A qué edad nació este anhelo?

- Era muy pequeño cuando me lo imaginé y ahora se dio, y qué mejor en un clásico.

- ¿Qué diferencia hay entre el sueño y la realidad?

- No hay tanta diferencia, creo que la única es que uno lo vive y es mejor así que estar soñando. De pequeño siempre uno se imagina cosas. Gracias a Dios se dio.

Una celebración para nunca olvidar

- ¿En el festejo, qué le faltó hacer?

- Nada, creo que todo salió lindo en la cancha.

- ¿Ahora ya le llaman ‘Bicho’?

- (Risas) Eso lo dijeron y ha ido creciendo.

- ¿Anotar en un clásico te marca en la carrera?

- Sí, pero eso ya fue. Ahora solo toca seguir entrenando duro. Tengo que ir mejorando para lo que se viene.

- ¿Cuál fue la clave para ganar el clásico?

- La concentración del equipo, dimos todo lo que teníamos. En mi caso tuve la suerte que se me abrió el arco.

- Ha demostrado mucha disciplina en el terreno de juego, no te importa jugar por la derecha, centro o izquierda.

- Eso ha sido gracias al trabajo que he hecho, me puedo acoplar, aunque creo que me falta un poco. Tengo que seguir esforzándome.

- El festejo fue tremendo con la barra y besaste el escudo.

- Me debo mucho al equipo en el que estoy. Es un honor jugar en Barcelona. Era un momento muy alegre que estábamos pasando todos con la victoria.

- ¿Llegar a la Tricolor se le pasa por la cabeza?

- Si me llaman a la selección sería bonito, pero eso lo dejo en las manos de Dios. Si llego allá, sería importante.

- ¿En el entretiempo, qué les dijo Segundo Castillo?, porque salieron con otro chip.

- Nos dijo sobre los errores que estábamos cometiendo y que tuvimos que corregirlo rápido.

- ¿Qué ha cambiado actualmente con Segundo Castillo a lo que quería Ariel Holan?

- En lo personal, creo que nada, porque igual nosotros entrenábamos bien. Lo que cambió, creo, es que ahora sí se nos dieron las cosas en el campo de juego. Hay que seguir demostrando que podemos mantenernos así y dar más alegrías a los hinchas.

