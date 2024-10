Jorge Pinos rompe su silencio y desmiente a Luis Chango: “No estoy preso”

La noticia sacudió al mundo del fútbol ecuatoriano. 'Un susto de muerte', así describió un familiar de Jorge Pinos el momento en que leyó que el arquero de Mushuc Runa estaba tras las rejas.

Sin embargo, al contactar al jugador, la realidad era otra. Con la voz entrecortada por el ruido de la calle, Pinos negó rotundamente estar detenido y aseguró estar entrenando con las reservas del equipo.

Una situación incomoda en Mushuc Runa

"Estaba leyendo y casi se me queda parado el corazón, decía que mi Jorge estaba preso, pero eso no es verdad", fue lo que dijo un familiar de Jorge Pinos, luego de leer que el arquero de Mushuc Runa estaba detenido desde hace 15 días, según Luis Chango, directivo de Mushuc Runa.

EXPRESO contactó al involucrado golero. Miércoles 23 de octubre del 2024, a las 07:11, una llamada directa a la fuente, claro que creíamos que Pinos no iba a contestar, debido a que estaba detenido; en esos instantes estábamos seguros de que no podía responder.

La verdad, creíamos que la llamada era en vano, pero resulta que el "preso" contestó con ruido de la calle: "Aló, sí, ¿cómo están?", y en ese instante la comunicación se detuvo, y el golero hablaba que tenía que parquearse a un costado, porque si seguía hablando iba a cometer una infracción.

Jorge Pinos, exarquero de Independiente del Valle, que logró una Copa Sudamericana. archivo

Lo que dijo Chango alarmó a todos

"¿Estás detenido desde hace quince días?", el golero dijo que no, que lo que había pasado era que estaba entrenando con las reservas del equipo, desde hace varios días: "Ningún preso, ando en la calle, solo espero que el club resuelva mi situación, no puedo decir más de esto, nunca me ha gustado la polémica, lo mío es entrenar", expresó Pinos con fondo de ruido de la calle.

También habló con un familiar del jugador, quien comentó que ha sido una broma de mal gusto. Pinos entrena desde hace varios días en la reserva, y hace pocas horas subió una foto de eso.

Toda la polémica comenzó cuando el presidente vitalicio Luis Alfonso Chango, dijo previo al partido de este miércoles 23 de octubre ante El Nacional en la ida de la semifinal de la Copa Ecuador.

Luis Chango de Mushuc Runa fue quien dijo que Pinos estaba detenido. Miki Rodríguez

Al no aparecer Pinos en la nómina de jugadores concentrados en los últimos cotejos de LigaPro, Chango reveló que el guardameta está en la cárcel hace 15 días y que se encuentra encerrado en Quito: "Son problemas extradeportivos, que yo como dirigente no tengo nada que ver en la organización familiar de él. Para mí ya debe estar fuera de Mushuc Runa con visto bueno laboral. No vamos a tener a una persona que no está aportando y además está en la cárcel por asuntos personales", respondió el máximo representante del "Ponchito" en entrevista a Mundo Deportivo.

Pinos dice que no está preso, señores, la telenovela al mejor estilo de Luis Chango ha comenzado, y recién va el tercer capítulo, que han sido: 1. Pinos a la reserva, 2. Chango dice que Pinos está preso, 3. Pinos habla desde la calle y dice que no está detenido.

