Luis Alfonso Chango: "Jorge Pinos está en cárcel hace 15 días"

Mushuc Runa y su presidente vitalicio Luis Alfonso Chango generaron tendencia a un día previo del partido de este miércoles 23 de octubre ante El Nacional en la ida de la semifinal de la Copa Ecuador. El directivo, como es costumbre habló 'sin pelos en la lengua' respecto a la ausencia en el equipo principal del experimentado portero Jorge Pinos.

Al no aparecer en la nómina de jugadores concentrados en los últimos cotejos de LigaPro, Chango reveló que el guardameta está en la cárcel hace 15 días y que se encuentra encerrado en Quito.

"Son problemas extra deportivos, que yo como dirigente no tengo nada que ver en la organización familiar de él. Para mí ya debe estar fuera de Mushuc Runa con visto bueno laboral. No vamos a tener a una persona que no está aportando y además está en la cárcel por asuntos personales", respondió el máximo representante del Ponchito en entrevista a Mundo Deportivo.

Luis Alfonso Chango, el presidente y fundador de Mushuc Runa, se siente ilusionado en llegar a su primera final de LigaPro. API

Luis Alfonso afirmó que la primera vez que Pinos fue apresado por esta causa "el club intervino cancelando 20.000 dólares para que se libere". Ahora, la institución deportiva no ha actuado ante el mismo particular y el guardameta.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Mushuc Runa ante El Nacional en la semifinal de Copa Ecuador?

Jorge Pinos, de 35 años de edad llegó a Mushuc Runa desde la campaña 2023, desde entonces no ha podido consolidarse en el puesto. Este miércoles 23 de octubre, nuevamente se queda fuera del equipo que afrontará el primer duelo contra los Puros Criollos en la semifinal de la Copa Ecuador, a partir de las 14:00 (de Ecuador) en el estadio La Cocha, de Latacunga.

