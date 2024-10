Ni escrituras, ni permiso: Chango y el por qué Mushuc Runa no juega en su estadio

El dirigente del Ponchito acusa persecución de "politiqueros" por no usar el escenario de Echaleche

Luis Alfonso Chango, directivo de Mushuc Runa, parece haberse cansado de que no dejen jugar al Ponchito en su estadio de Echeleche y que los hayan destinado a usar La Cocha como sede de los partidos en el Campeonato LigaPro, que este martes 9 de octubre arremetió contra dirigentes y políticos por ese motivo.

El fundador del equipo, como ya ha sido común en otras ocasiones, fue visceral y muy a su estilo comentó que la "persecución" contra el escenario es porque se hizo a gusto de él, sin tener permiso de nada, por lo que no cumple con las normas de construcción.

El proyecto que espera que se haga realidad

Este hermoso Proyecto del Estadio Mushuc Runa en la comunidad Echaleche solo queda en la Historia el gran sueño de un pueblo.Lamentablemente por interés de politiquería de la administración Municipal estoy seguro será en otra provincia o cantón mil disculpas a todos los Ambateños pic.twitter.com/9FBf51zOxT — Luis Alfonso Chango (@changoalfonso1) October 9, 2024

"Este hermoso proyecto del Estadio Mushuc Runa, en la comunidad de Echaleche, solo quedará en la historia como el gran sueño de un pueblo. Lamentablemente, por intereses de politiquería de la administración municipal, estoy seguro de que será en otra provincia o cantón. Mil disculpas a todos los ambateños", dijo un Chango enojado.

Marco Angulo y otros futbolistas ecuatorianos involucrados en accidentes de tránsito Leer más

Sobre el por qué no puede usar el estadio para jugar con Mushuc Runa como local detalló: "El municipio no nos da la ficha técnica, por ello queda negado jugar en Echaleche. Se seguirá usando el estadio para las formativas y el equipo femenino, mientras tanto, jugaremos en Latacunga. Rechazamos la decisión del municipio".

Lea además: Cristian Ramírez, hace un ‘borra y va de nuevo’ en la selección de Ecuador

Chango confirmó que no cuenta con ningún permiso; de hecho, ni siquiera tiene escrituras: "Vuelvo y repito, no tenemos las escrituras. ¿No tengo permiso de construcción? Por supuesto que no lo tengo".

Muy a su estilo comentó: "Fuera de las normas y ordenanzas del uso del suelo, así se hace la historia. ¿Creen que los incas tenían permiso de alguien? ¿Atahualpa, Rumiñahui y los grandes incas de hace cientos de años tenían permiso de alguien? ¡De nadie!".

Loor quiere que se llegue a un acuerdo

Vamos a ponerle contexto a las cosas porque esto fue una rueda de prensa de 1 hora casi, no de un extracto de 35 segundos.



Lo que el Dr. Chango dijo es que él compró los terrenos para construir su estadio legalmente (compra venta), que incluso en varios casos se pagó más de lo… https://t.co/RrWlXnTifo pic.twitter.com/Vi5wM02rQz — Miguel Angel Loor (@miguelloor) October 9, 2024

Mientras tanto, Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, sobre el tema del estadio, comentó: "Lo que el Dr. Chango dijo es que él compró los terrenos para construir su estadio legalmente (compra-venta), que incluso en varios casos se pagó más de lo solicitado para ayudar a la gente de la comunidad indígena.

"Él quiere regularizar todo, así como otros escenarios ya construidos han regularizado sus obras", dijo Loor, acotando que quiere servir de ayuda para que Echaleche tenga su escenario: "Estamos dispuestos a tender puentes de diálogo, a colaborar y comprometernos como liga en representación de nuestro afiliado, así llegar a buen puerto para que se beneficie toda una comunidad".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!