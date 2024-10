Jorge Pinos y los problemas judiciales que lo alejan del arco

El arquero Jorge Pinos ha sido noticia en 2024 más por sus problemas judiciales que por sus actuaciones en el arco de Mushuc Runa. Atrás quedaron los días en los que el golero fue clave en Independiente del Valle para alcanzar la Copa Sudamericana en 2019.

En el Ponchito, desde que fue detenido el 16 de marzo de 2024, por valores adeudados en pensiones alimenticias, solo actuó en 6 de los 22 juegos en la LigaPro, y desde el 3 de agosto, que fue suplente en el empate ante Libertad, no ha sido convocado por el cuerpo técnico liderado por Ever Hugo Almeida.

Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, dio a conocer que Pinos llevaba 15 días preso nuevamente por valores pendientes de dos juicios de alimentos.

“Son problemas extradeportivos, que yo como dirigente no tengo nada que ver en la organización familiar de él. Para mí ya debe estar fuera de Mushuc Runa con visto bueno laboral. No vamos a tener a una persona que no está aportando y además está en la cárcel por asuntos personales”, afirmó el directivo.

EXPRESO consultó al jugador sobre estas declaraciones y el golero negó estar detenido y que se encontraba entrenando con el equipo de reserva. “Ningún preso, ando en la calle, solo espero que el club resuelva mi situación, no puedo decir más de esto, nunca me ha gustado la polémica, lo mío es entrenar”, expresó Pinos.

En los archivos de la Función Judicial se encuentra un documento del 10 de octubre donde el juez de la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón Rumiñahui dispone “aprobar el acuerdo de pago arribado por las partes” y que el arquero “recupere su inmediata libertad, siempre y cuando no se encuentre órdenes de otra autoridad o por otra causa”.

Se pudo conocer que entre la directiva del Ponchito, liderada por Chango, y Pinos están buscando llegar a un acuerdo para finiquitar el contrato del futbolista que llegó al club en enero de 2023 tras haber sido parte de 9 de Octubre durante dos temporadas.

HA PEDIDO REBAJA

Los problemas de Pinos están relacionados con temas de pensión de alimentos. En este contexto, el golero ha solicitado una reducción de los montos adeudados y expresó su esperanza de que se fije una fecha pronto para alcanzar un acuerdo.

Ese día podría ser el 25 de noviembre, ya que está programada una convocatoria de las partes para una audiencia de revisión de medidas de apremio.

