Ariel Holan sobre la salida Damián Díaz de Barcelona: "Él tampoco estaba cómodo"

El exdirector técnico de Barcelona Ariel Holan habló sobre la salida de Damián 'Kitu' Díaz. Su respuesta no estuvo alejada a lo que previamente el presidente del club Antonio Álvarez, sin embargo también decidió reservarse los detalles y razones específicas de lo acontecido con el experimentado jugador.

“Sabíamos la importancia que tenía Damián Díaz en Barcelona. Pero lamentablemente, como en algún momento dije y no puedo decir más que eso, porque queda en nuestra conversación, hubo razones institucionales y deportivas. Obviamente las institucionales son importantes. En lo deportivo puedo decir que jugó el 82 % de los minutos desde que asumí hasta el momento que se fue y 56 % en torneos internacionales”, expresó el entrenador argentino en conversación con el periodista César Luis Merlo.

Holan, pese a que no contó cuáles fueron las particularidades del último diálogo con el Kitu, reveló que el futbolista no se sentía en un ambiente agradable dentro de la institución.

El técnico Ariel Holan llegó a Barcelona tras la salida de Diego López cortesía

¿Cuáles fueron esas razones deportivas para que saliera Damián Díaz de Barcelona?

“Él tampoco estaba muy cómodo, porque cuando empezamos a hablar y le dije que hasta acá llegamos, él me vino a decir lo mismo. Las razones deportivas quedan en nuestra conversación. Las estadísticas no mienten, los minutos son soberanos. Si eso no lo conforma, yo ya no puedo hacer mucho más. Simplemente eso, hay cosas que quedan en la charla con él. Nosotros empezamos el torneo bien”, mencionó.

De manera oficial, Barcelona anunció la salida de Damián Díaz el 11 de agosto de 2024, quien hasta ahora no ha emitido alguna razón al respecto. Tras su desvinculación con el Ídolo se incorporó a Banfield de Argentina, en donde jugó pocos partidos (4), anotó un gol y luego sufrió una lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

