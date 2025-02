LigaPro: expertos aseguran que el nuevo formato traerá más beneficios en 2025

A pocos días del comienzo de LigaPro, el torneo genera optimismo entre expertos quienes aseguran que el nuevo formato traerá consigo más beneficios que contras.

La decisión, tomada en el Consejo de Presidentes de septiembre del año pasado, de ampliar de 30 a 40 las jornadas por equipo, culminando con dos hexagonales y un cuadrangular para evitar el descenso, es para contar con un campeonato más largo, con fútbol ininterrumpido durante diez meses.

Esteban Paz, expresidente de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito y actual cabeza de Leones del Norte en la Serie B, opinó para EXPRESO que “el sistema puede resultar interesante”.

Destacó que la acumulación de partidos permitirá una mayor competencia, especialmente con el primer hexagonal, “donde estarán los mejores equipos del torneo”.

En concordancia con Paz, José Madrid, asistente técnico de El Nacional, señaló que en las fases decisivas, los equipos podrán sumar o restar puntos frente a rivales directos, lo que impactará directamente en la clasificación.

“Tendrán la oportunidad de jugar entre sí y sacar ventaja. Será emocionante para el hincha porque podrá ver prácticamente finales tanto para evitar el descenso como para salir campeones”, afirmó.

Desde su rol en los puros criollos como mano derecha del entrenador Omar Asad, Madrid valoró que tener un campeonato con más cotejos brindará mayor ritmo competitivo a su plantilla, en especial, a los más jóvenes.

“Hay futbolistas que siempre les falta minutos y en este nuevo sistema van a tener la posibilidad de jugar y estar en ritmo. Eso le viene bien al fútbol ecuatoriano, e inclusive a la selección nacional, por la cantidad de jóvenes que podrán ir apareciendo”, añadió.

Por esta razón, los 16 clubes ecuatorianos de la Serie A se han visto en la obligación de reforzar sus planteles. Hay unos que han hecho más ‘ruido’ en el mercado de fichajes repatriando a exmundialistas o a elementos que han brillado en el exterior como Barcelona SC que incorporó a Felipe Caicedo y Xavier Arreaga, Liga de Quito a Carlos Gruezo, Independiente del Valle a Jhegson Méndez, y Orense a Ángel Mena.

Sobre el mercado de pases el exentrenador de Orense, Humberto Pizarro, aseguró que la llegada de estos jugadores insignias revaloriza nuestro balompié.

“No tengo dudas que le darán un realce al torneo. Angelito ha demostrado profesionalismo desde sus formativas en Emelec y están en condiciones para jugar un par de años. Creo lo mismo de Felipe. Para ellos y todos los que vuelven será motivante jugar la LigaPro”.

