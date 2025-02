Barcelona SC: Una monja franciscana, el refuerzo celestial 2025

En la previa de la Noche Amarilla en Quito, una imagen llamó poderosamente la atención: Alexandra Marcillo, una monja franciscana, comprando su entrada con la camiseta crema y negra de Barcelona SC sobre sus hábitos religiosos. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en la sensación en redes sociales.

Marcillo lleva el amor por el Ídolo en la sangre. "Soy hincha de Barcelona desde que tenía seis años, ahora tengo 62. Hagan las cuentas, todo ese tiempo alentando a mi equipo", comentó en un video con la periodista Gaby Román.

SU AMOR EN EL FÚTBOL ES BARCELONA

Hermana amarilla rezará por el ídolo 🙏



Alienta al más grande desde muy pequeña 💛



El fervor barcelonista no es ajeno al mundo religioso. En Guayaquil, el padre Malavé es otro ejemplo de esta pasión, acompañando a la barra Sur Oscura y tocando el bombo en cada partido.

Aunque no pudo asistir al estadio Olímpico Atahualpa, Marcillo aseguró que su apoyo no faltaría. "Voy con el corazón, porque no puedo estar ahí físicamente, pero ya pagué para ver el partido y estaré animando desde donde me encuentre. Rezaré muchísimo para que hoy ganemos, como lo hicimos en Guayaquil y en el exterior", expresó.

Antes de despedirse, la hermana Alexandra dejó un mensaje de aliento para la hinchada torera. "Un abrazo para todos los barcelonistas. Sigamos alentando y animando a nuestro equipo. Siempre he creído que nuestros futbolistas son un referente para la niñez y la juventud".

Su fe es inquebrantable. Su pasión, también.

