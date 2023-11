LigaPro: Caso amaños, en espera de sanciones

El hecho de posibles amaños por parte de dos jugadores del Libertad, que fue denunciado a inicios de octubre por el club lojano, volvió a tomar fuerza cuando se definen al finalista del torneo local y a los clubes que descenderán a la Serie B.

Los resultados de las investigaciones que lleva adelante la dirección de integridad y antipiratería de la LigaPro todavía no se han dado a conocer, lo que ha hecho que alrededor del tema se empiece a especular sobre posibles sanciones.

Te puede interesar: Félix Sánchez Bas: "Tenemos jugadores de buen nivel para reemplazar a los ausentes"

Se mencionó que Libertad podría ser castigado con la pérdida de puntos, con lo que complicaría su lucha por permanecer en la Serie A. Esto fue rechazado por Marlon Granda, presidente del conjunto lojano, quien denunció las supuestas actividades irregulares de dos de los futbolistas que formaban parte del plantel.

Pedro Ortiz niega haber filtrado información de la selección de Ecuador Leer más

“No existe ningún tipo de denuncia, proceso o investigación en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni en LigaPro. Hemos dado ejemplo de integridad y transparencia al denunciar a dos jugadores que presuntamente estaban involucrados en el tema de apuestas”, manifestó el directivo de Libertad.

Fue Granda, en una entrevista con EXPRESO, quien detalló que los partidos en los que se habrían registrado acciones de parte de los futbolistas para favorecerse de apuestas en saques de banda y tiros de esquina fueron los disputados ante El Nacional y Liga de Quito, del 23 de abril y del 2 de junio.

Marlon Granda, presidente de Libertad, denunció los supuestos amaños. ARCHIVO / EXPRESO

Ante esto, seguidores de Barcelona, que disputa el liderato de la etapa con los albos, han señalado que el conjunto torero debería analizar si es posible reclamar el resultado de ese juego que terminó a favor de los universitarios por 4-2.

Mundial Sub-17: Ecuador, por sellar el boleto a octavos de final ante Panamá Leer más

Para Giovanny Cárdenas, especialista en derecho deportivo, las investigaciones y posibles sanciones deberían ser para los futbolistas involucrados y no para Libertad. “Los jugadores, si se comprueba la acusación, perjudicaron a un tema de interés y confianza del club por lo que una posible sanción no debería extenderse al equipo. Por lo general se da la sanción a quienes tenían conocimiento de las reglas y las rompieron”, analizó.

Agregó que los clubes que forman parte del torneo tienen derecho a extender un reclamo si se sienten perjudicados, pero para esto, primero se debe tener un dictamen de parte de la comisión de disciplina de la LigaPro, donde se defina si el castigo es para los deportistas o para el equipo también.

“Todos los equipos tienen derecho a hacerlo, pero en mi criterio no creo que tengan buen resultado. Por ejemplo, en el juego ante Liga de Quito, sus jugadores no cometieron actos contra el reglamento, por lo tanto, Liga no tendría nada que ver en este tema ni podría ser objeto de resta de puntos de ese partido”, manifestó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!