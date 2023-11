Pedro Ortiz niega haber filtrado información de la selección de Ecuador

Ortiz no ha vuelto a ser considerado en la Tricolor desde septiembre del 2021, en la era Gustavo Alfaro.

Pedro Ortiz, arquero del Club Sport Emelec, desmintió las acusaciones en su contra que le señalan por filtrar información de la selección ecuatoriana de fútbol.

Tras el práctica matutina del miércoles 15 de noviembre, Ortiz, clave en el pórtico azul y de los más destacados esta temporada, negó ser el 'soplón de alineaciones' como se rumoró en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, según Jorge Célico, exseleccionador de la sub-20 y la absoluta.

“Si vi la entrevista del profe Célico, no vi que haya dicho algo malo. Yo no sé de dónde sacan esa idea que yo digo información de la selección. Yo siempre he sido un profesional. Soy una persona de bajo perfil”, declaró el Candado Ortiz, a los medios de comunicación.

Pese a que ha mantenido una buena regularidad en su equipo, Ortiz no ha vuelto a ser considerado en la Tricolor desde septiembre del 2021, en la doble fecha del proceso al Mundial de Catar 2022, que se dio ante Chile y Uruguay.

Ante la baja por lesión de Moisés Ramírez, guardameta de Independiente del Valle, la posibilidad de que Pedro Ortiz sea convocado para los duelos ante Venezuela y Chile aumentó. No obstante, el seleccionador Félix Sánchez se decantó por el nacionalizado Javier Burrai, que cumple una notable campaña con Barcelona.

