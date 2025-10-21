LigaPro 2025: estado actual de la temporada y equipos que podrían definir el ascenso

La Serie B del fútbol ecuatoriano está llegando a su fin, algunos caminos ya están marcados, mientras que otros están en duda

La LigaPro Serie B está llegando a su fin. A falta de 2 fechas por cumplirse, Guayaquil City es el único equipo que ha confirmado su ascenso, mientras que Imbabura y Chacaritas ya confirmaron su descenso, de ahí que probablemente se les sume uno más al pelotón que va rumbo a Segunda Categoría.

Guayaquil City es el único ascendido hasta ahora, pero el equipo de Pool Gavilánez no se va a conformar con eso, ya que buscará llevarse el título de la Serie B, el primero en la historia del equipo ciudadano. Por el momento, Guayaquil City le saca 6 puntos de ventaja a su máximo perseguidor, Leones del Norte, que es otro de los equipos que está cerca de confirmar su ascenso a la LigaPro.

El City tiene 56 puntos y Leones tiene 50 a falta de 2 fechas. El equipo quiteño tendría que ganar sus dos partidos, uno de ellos justamente ante Guayaquil City, para llevarse el título de la categoría.

Hay que tomar en cuenta además que el gol diferencia podría influir en esta decisión, ya que hasta este momento, Guayaquil City tiene +22 de gol diferencia, 10 más que Leones, que tiene +12.

Puede haber sorpresa en el ascenso y también un descendido más

Gualaceo se aferra a un milagro para conseguir el ascenso a LigaPro. API

Gualaceo, el equipo azuayo, podría conseguir el ascenso a la primera categoría solo si se dan una serie de resultados. En primer lugar, Gualaceo tendría que ganar los dos partidos que le quedan, ante San Antonio de visita y 9 de Octubre de local. Además, Leones del Norte tendría que perder sus próximos 2 encuentros, contra 9 de Octubre y Guayaquil City. Si esto se da, Gualaceo ascendería en segundo lugar con 51 puntos y Leones del Norte permanecería en la B con 50 puntos.

Por otro lado, podría existir otro descenso a Segunda Categoría, este sería el de Atlético Vinotinto, filial de Vinotinto F.c., de la serie A. Este descenso se daría por reglamento, ya que no se pueden encontrar equipos filiales y equipos principales en la misma categoría.

Vinotinto F.c. se encuentra ultimo en la LigaPro, con 27 puntos, 2 menos que Manta, que es el equipo que ocupa la ultima plaza de salvación.

En caso de que esto suceda, la FEF tendría que aclarar como se decide quien sería el tercer ascendido desde Segunda Categoría, ya que los dos ascendidos siempre son los equipos que llegan a la final, pero en este caso, podría jugarse una fase por el tercer lugar del ascenso, si es que la FEF así lo decide.

