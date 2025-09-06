Liga de Quito vs. Barcelona SC: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Superliga

Liga de Quito y Barcelona SC definen al rival de Dragonas Independiente del Valle por el título de la Superliga Femenina 2025

Liga de Quito y Barcelona se enfrentan en busca del boleto a la final de la Superliga Femenina 2025.

Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan este sábado 6 de septiembre, desde las 12:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la semifinal de vuelta de la Superliga Femenina 2025. El triunfo 2-0 conseguido en el duelo de ida, jugado en el estadio Monumental de Guayaquil, dejó al conjunto albo muy cerca de alcanzar la primera final de su historia en este certamen.

La ventaja obtenida en territorio rival constituye un paso fundamental para las denominadas Guerreras Albas, aunque en el plantel nadie se confía. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador colombiano Gerardo Londoño, ha insistido en la necesidad de mantener la concentración y no dar por resuelta la serie frente a un adversario con la jerarquía y la experiencia de Barcelona.

Londoño, en su primera temporada al frente del equipo, ha logrado construir una plantilla sólida, que combina futbolistas jóvenes formadas en la cantera universitaria con figuras de trayectoria que aportan liderazgo y capacidad goleadora como Carina Caicedo y la atacante cubana Cecil Aldana.

El rendimiento mostrado por el cuadro universitario a lo largo del torneo refuerza su ilusión. Durante la fase regular, el equipo apenas registró una derrota en 22 partidos, lo que refleja regularidad y fortaleza en el juego colectivo. Además, el historial reciente contra Barcelona también resulta favorable: seis victorias, un empate y cuatro derrotas, estadísticas que aumentan la confianza de cara a la revancha en el Rodrigo Paz.

Barcelona SC busca su tercera final consecutiva

El cuadro amarillo quiere llegar a una nueva final de la Superliga. CORTESÍA

Por su parte, Barcelona SC no se da por vencido y confía en su capacidad de reacción. El cuadro torero apelará a su espíritu competitivo y a la experiencia de su entrenadora Wendy Villón, referente del fútbol femenino ecuatoriano, para intentar revertir la serie en la capital.

El equipo cuenta con figuras de peso como Maleike Pacheco, Justin Cuadra y Madelin Riera, quienes liderarán la búsqueda de una remontada que permita al club disputar su tercera final consecutiva. Villón recalcó que la fortaleza anímica será determinante en este partido decisivo.

La DT también destacó que la efectividad ofensiva será un aspecto fundamental si quieren mantener vivas sus opciones de clasificación. “Debemos mejorar la definición, porque esa será la clave para poder remontar en Quito y llegar nuevamente a la final”, subrayó.

El duelo entre Liga de Quito y Barcelona SC no solo definirá al segundo finalista del torneo, sino que también pondrá frente a frente a dos de las instituciones más emblemáticas del país en un contexto inédito para el fútbol femenino.

Mientras las Guerreras Albas buscan escribir un capítulo histórico con su primera clasificación a la final, las canarias intentarán sostener su lugar como protagonistas habituales de la Superliga Femenina.

Los datos claves de la semifinal

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 12:00 de Ecuador

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: El Canal del Fútbol

