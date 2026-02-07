Liga de Quito vs. Always Ready: hora y dónde ver en vivo la Noche Blanca 2026

Liga de Quito presenta a su plantel para la temporada 2026 con una gran fiesta y el partido ante el boliviano Always Ready

La Noche Blanca volverá a teñir de fiesta el estadio Rodrigo Paz Delgado este sábado 7 de febrero, desde las 18:00 (de Ecuador), en lo que será la gran presentación de Liga de Quito para la temporada 2026.

El evento, ya convertido en una tradición alba, combinará espectáculo y fútbol, con el debut oficial de los refuerzos que encabezarán el nuevo proyecto deportivo: el defensa Luis Segovia, los volantes Alejandro Tobar (mejor asistente de la LigaPro 2025) y el peruano Jesús Pretel, además de los atacantes Yerlin Quiñónez, Janner Corozo y el brasileño Deyverson, uno de los fichajes más mediáticos.

Isaac Álvarez, presidente de los universitarios, resaltó que con el equipo que se ha conformado “tenemos la obligación de competir y llegar a las instancias finales de LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador”.

La dirigencia de Liga ha preparado un evento que por segundo año consecutivo contará con un show de pirotecnia fría. El marco musical estará a cargo del mexicano Aczino, considerado uno de los máximos exponentes del freestyle a nivel mundial, quien compartirá con el local Switch. Y desde Colombia llegará el DJ Tommy Duque, quien animará la previa y los intermedios del programa.

Durante el medio tiempo, la Cocodrigo, mascota de la U, realizará un show especial preparado para esta edición.

La identidad del club será otro eje central del evento, con la presentación oficial de todas las plantillas de 2026. El recorrido iniciará con el equipo de eSports, continuará con las formativas femeninas y masculinas, incluyendo a los campeones nacionales sub-19, que representarán al país en la Copal Libertadores sub-20.

Luego será el turno de las Guerreras Albas, antes de llegar al momento más esperado por la afición: la aparición del plantel masculino 2026, que exhibirá a los nuevos refuerzos en la cancha de la Casa Blanca.

La jornada cerrará con el partido entre Liga de Quito y Always Ready, duelo que será el primer examen futbolístico de los albos antes del arranque oficial de la actual temporada. El estratega Tiago Nunes presentará su primera oncena oficial, en la que se espera ver en acción al brasileño Deyverson, ariete que los hinchas esperan que sea el nuevo grito de gol de los azucenas.

Datos claves de la Noche Blanca

Fecha: Sábado 7 de febrero

Hora: 18:00 de Ecuador

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: Teleamazonas

