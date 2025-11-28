Expreso
Liga de Quito vs. Independiente del Valle, LigaPro 2025, LDU, IDV, campeón LigaPro 2025
Liga de Quito se hizo fuerte en casa y derrotó 2-1 a Independiente del Valle.KARINA DEFAS / EXPRESO

Liga de Quito aplazó la coronación de Independiente del Valle en la LigaPro 2025

Rayados ganaban con gol de Claudio Spinelli, pero los albos remontaron con tantos de Alexander Alvarado y Lisandro Alzugaray

La noche de este viernes 28 de noviembre, Liga de Quito recibió a Independiente del Valle, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la séptima fecha del primer hexagonal final de la LigaPro 2025.

El cotejo fue intenso ya que los rayados buscaban una victoria que les permita salir campeones, y los albos con la misión de evitar la coronación de sus rivales en el Casa Blanca, y además dar otro paso para asegurar el segundo boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El juego cambió al minuto 51 cuando el defensa Andy Velasco fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre el delantero colombiano Jeison Medina. Los rayados, en lugar de sentirse afectados, tomaron impulso.

Y eso se demostró en el gol del argentino Claudio Spinelli, quien aprovechó una habilitación de Ronald Briones, para con un remate cruzado derrotar al arquero Alexander Domínguez y abrir el marcador (63')

El tanto les daba la corona a los negriazules, por lo que los universitarios se fueron con todo en busca de la igualdad que llegó por intermedio de Alexander Alvarado tras recibir un preciso pase de Michael Estrada.

El triunfo para los locales cayó en los adicionales cuando el chileno Fernando Cornejo vio al argentino Lisandro Alzugaray y lo habilitó para que el delantero con un zurdazo entregue los tres puntos para los azucenas.

Así fueron los goles

